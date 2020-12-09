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大數據找出易肇事路口、路段 台中霧峰警明起加強取締

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
年節將至，台中市霧峰警分局明起執行「高肇事路口交通大執法專案工作」，在轄區各大平面及聯外路段加強防制易生事故之違規行為，強化交通執法，維護市民大眾安全。 圖／霧峰警分局提供
年節將至，台中市霧峰警分局明起執行「高肇事路口交通大執法專案工作」，在轄區各大平面及聯外路段加強防制易生事故之違規行為，強化交通執法，維護市民大眾安全。 圖／霧峰警分局提供

年節將至，台中市霧峰警分局明起執行「高肇事路口交通大執法專案工作」，在轄區各大平面及聯外路段加強防制易生事故之違規行為，強化交通執法，維護市民大眾安全。

霧峰警分局也以大數據分析出5大易肇事路口是「國光路、環中東路口」、「德芳南路、環中東路口」、「新仁路、益民路口」、「東榮路、國光路口」、「國光、德芳路口」。

至於5大易肇事路段則是大里區中興路、國光路、仁化路，以及霧峰區中正路、四德路，將在周邊道路規劃實施路檢、守望及巡邏，除提高見警率外，亦將加強取締酒駕、超速、闖紅燈、轉彎未依規定、逆向行駛、蛇行、惡意逼車、違規停車等違規行為。

警方另也分析出車流龐大，位居交通樞紐的大里橋肇事主要原因除未注意車前狀況、未依規定讓車等，還有駕駛人違反號誌或標誌、標線管制之恣意駕駛違規行為，但鑑於大里橋北端因車流量大、路口地形複雜，是沒有適當地點攔查舉發的特殊路口，因此將使用錄影照相之方式逕行舉發，以宣示防制交通事故之決心。

霧峰分局警分局長陳家銘同時也要求轄內大型車業者應遵守道路相關法令規定，並依核定路線、時段行駛，並呼籲民眾遵守交通安全規則才是保障自己生命財產之最有效方法。

年節將至，台中市霧峰警分局明起執行「高肇事路口交通大執法專案工作」，在轄區各大平面及聯外路段加強防制易生事故之違規行為，強化交通執法，維護市民大眾安全。 圖／霧峰警分局提供
年節將至，台中市霧峰警分局明起執行「高肇事路口交通大執法專案工作」，在轄區各大平面及聯外路段加強防制易生事故之違規行為，強化交通執法，維護市民大眾安全。 圖／霧峰警分局提供

事故 大數據 車禍

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