大數據找出易肇事路口、路段 台中霧峰警明起加強取締

年節將至，台中市霧峰警分局明起執行「高肇事路口交通大執法專案工作」，在轄區各大平面及聯外路段加強防制易生事故之違規行為，強化交通執法，維護市民大眾安全。

霧峰警分局也以大數據分析出5大易肇事路口是「國光路、環中東路口」、「德芳南路、環中東路口」、「新仁路、益民路口」、「東榮路、國光路口」、「國光、德芳路口」。

至於5大易肇事路段則是大里區中興路、國光路、仁化路，以及霧峰區中正路、四德路，將在周邊道路規劃實施路檢、守望及巡邏，除提高見警率外，亦將加強取締酒駕、超速、闖紅燈、轉彎未依規定、逆向行駛、蛇行、惡意逼車、違規停車等違規行為。

警方另也分析出車流龐大，位居交通樞紐的大里橋肇事主要原因除未注意車前狀況、未依規定讓車等，還有駕駛人違反號誌或標誌、標線管制之恣意駕駛違規行為，但鑑於大里橋北端因車流量大、路口地形複雜，是沒有適當地點攔查舉發的特殊路口，因此將使用錄影照相之方式逕行舉發，以宣示防制交通事故之決心。