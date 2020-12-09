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影／台電指燃氣機組卡關 盧秀燕：台中人貢獻多年夠了！

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員楊正中指出，針對中火管制，台中市政府委屈還不能求全！圖／楊正中提供
台中市議員楊正中指出，針對中火管制，台中市政府委屈還不能求全！圖／楊正中提供

台電今對外表示，中火新燃氣機組卡關，希望台中市政府可以協助取得開工許可。市議員楊正中要求，台中市政府應堅持「汰舊換新」立場，不要委屈自己、犧牲市民健康，來換取台中市成為「全世界」最大電廠的名號。市長盧秀燕也強硬表示，不能接受中火機組只增不減、不汰舊換新。台中已是全國最大火力發電廠，沒有義務成為全世界最大的火力發電廠，這個第一台中不要，市府一定要為台中市民健康把關

國民黨議員楊正中表示，盧市府上任後，藍天再現、台中空氣逐漸變好，民眾有感；顯示市府對中火減媒的鐵腕政策奏效。但台電今對外表示為使台中電廠的2部機組到位，希望中市府協助取得開工許可。楊正中說，中火現有10部燃煤機組，發電量為550萬瓩；如加計新設之2部燃氣機組，發電量將高達810萬瓩，將成為全台最大電廠。

為此，楊正中要求市府應明確告知台電，並堅持一貫「汰舊換新」的立場。因為不是市府不協助，而是台電自始自終不願意汰舊換新。再者，如汰換四部老舊機組，總發電量為590萬瓩，也比現在高40萬瓩。

市長盧秀燕強調，不能接受機組只增不減、不能接受無法汰舊換新，如果增加燃氣機組，舊的燃煤機組一定要按比例汰換，這樣對台中市民才公平。中火已經是全國最大電廠，台中市民多年來已善盡對全國供電的責任跟義務，台中市民非常了不起。台中沒有義務成為全世界最大的火力發電廠，這個第一台中不要，一定要為台中市民健康把關，不同意不汰舊換新，也不同意只增不減，如果要增就一定要把老舊的汰換掉，希望大家團結。

環保局長陳宏益表示，中火今年已減碳400萬噸，台中市的空氣品質眾所目睹，今年10月PM2.5來到15.6微克，今年很少下雨，有這樣的空品，證明市府對中火的減煤減碳做對了！

台中市 中火 台電 盧秀燕

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