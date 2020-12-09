聽新聞
test
0:00 / 0:00
外埔中山路口事故多 中市議員吳敏濟爭取拓寬路設號誌
台中市外埔國小前的外埔路近中山路口道路狹窄，常發生車禍，市議員吳敏濟爭取到408萬元經費，將水利溝加蓋並拓寬道路、遷移水門，今天召開工程說明會，工期90天，預計110年3月可完工通車，交通局今天會勘後表示，將在路口設置號誌，讓用路人行經此路口更加安全。
市議員吳敏濟表示，這處路段附近有學校和許多公務機關，學生及居民往來眾多，早年水利溝只局部加蓋，但近中山路口約30多公尺長水利溝仍未加蓋，導致路寬只有3公尺，據大甲警分局資料，近一年來在此就有16件車禍，是外埔區非常危險的路口之一，他的服務處多年來，歷經3屆市長並召開多次會勘研商解決之道，今年2月再度邀集建設、水利相關單位會勘，終於向建設局爭取到408萬元工程經費。
委辦工程單位的外埔區公所公用及建設課長王柏森表示，將先由管線單位將水門向東遷移及管線處理完成後，明年農曆年後施作水溝加蓋拓寬路面工程，拓寬4公尺多後，路寬最大可到8公尺，加蓋長度約33公尺，完工後將可改善此段交通瓶頸，增加行車安全。
吳敏濟要求工程進行前要先做好交維計畫並希望能縮短工期。大甲警分局副分局長張明輝今天到場表示，外埔路與中山路口，近一年大小車禍已有16件，因路口有很長的遮蔽物，容易在路口發生車禍，吳敏濟並要求交通局同時設置號誌，以維護用路人行車安全。交通局交通工程科股長王建發表示，此路口確實危險，將設置號誌。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言