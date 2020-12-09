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外埔中山路口事故多 中市議員吳敏濟爭取拓寬路設號誌

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市外埔路中山路口交通瓶頸事故多，中市議員吳敏濟爭取經費拓寬道路並設置號誌，今天和相關單位會勘並開說明會。記者游振昇／攝影
台中市外埔路中山路口交通瓶頸事故多，中市議員吳敏濟爭取經費拓寬道路並設置號誌，今天和相關單位會勘並開說明會。記者游振昇／攝影

台中市外埔國小前的外埔路近中山路口道路狹窄，常發生車禍，市議員吳敏濟爭取到408萬元經費，將水利溝加蓋並拓寬道路、遷移水門，今天召開工程說明會，工期90天，預計110年3月可完工通車，交通局今天會勘後表示，將在路口設置號誌，讓用路人行經此路口更加安全。

市議員吳敏濟表示，這處路段附近有學校和許多公務機關，學生及居民往來眾多，早年水利溝只局部加蓋，但近中山路口約30多公尺長水利溝仍未加蓋，導致路寬只有3公尺，據大甲警分局資料，近一年來在此就有16件車禍，是外埔區非常危險的路口之一，他的服務處多年來，歷經3屆市長並召開多次會勘研商解決之道，今年2月再度邀集建設、水利相關單位會勘，終於向建設局爭取到408萬元工程經費。

委辦工程單位的外埔區公所公用及建設課長王柏森表示，將先由管線單位將水門向東遷移及管線處理完成後，明年農曆年後施作水溝加蓋拓寬路面工程，拓寬4公尺多後，路寬最大可到8公尺，加蓋長度約33公尺，完工後將可改善此段交通瓶頸，增加行車安全。

吳敏濟要求工程進行前要先做好交維計畫並希望能縮短工期。大甲警分局副分局長張明輝今天到場表示，外埔路與中山路口，近一年大小車禍已有16件，因路口有很長的遮蔽物，容易在路口發生車禍，吳敏濟並要求交通局同時設置號誌，以維護用路人行車安全。交通局交通工程科股長王建發表示，此路口確實危險，將設置號誌。

台中市外埔路中山路口交通瓶頸事故多，中市議員吳敏濟爭取經費拓寬道路並設置號誌，今天和相關單位會勘開說明會。記者游振昇／攝影
台中市外埔路中山路口交通瓶頸事故多，中市議員吳敏濟爭取經費拓寬道路並設置號誌，今天和相關單位會勘開說明會。記者游振昇／攝影
台中市外埔路中山路口交通瓶頸事故多，中市議員吳敏濟爭取經費拓寬道路並設置號誌，今天和相關單位會勘。記者游振昇／攝影
台中市外埔路中山路口交通瓶頸事故多，中市議員吳敏濟爭取經費拓寬道路並設置號誌，今天和相關單位會勘。記者游振昇／攝影

車禍

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