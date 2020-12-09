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綠爆連結器傳大陸製造不符標準？ 交通局：等北捷報告

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
民進黨議員張耀中指出中捷連結器軸心傳大陸製造，要求市府說清楚。記者陳秋雲／攝影
民進黨議員張耀中指出中捷連結器軸心傳大陸製造，要求市府說清楚。記者陳秋雲／攝影

民進黨台中市議員張耀中指出，中捷車廂連結器軸心斷裂，他得到的消息是美國出產的連結器，卻是大陸提供的軸心零件。他表示，川崎重工因鐵路部門長年虧損，有意關掉這個部門，這會否讓台中市未來求償無門？市長盧秀燕說，台中市府是找北捷負責到底「台北市府不會倒啦！」

議員張耀中今天在市議會質詢中捷求償問題，他問市府交通局長葉昭甫「到底是不知道連結器斷裂原因？還是有所隱瞞？」葉昭甫說，他也希望知道答案，但目前都要等北捷12月11日正式提出報告。

張耀中表示「我都知道了，你還不曉得？」張說有人提供他訊息，連結器是美國製造出廠「但軸心是大陸製造」且「硬度疑似比標準不足」。

張耀中表示，這種情況中市有掌握嗎？葉昭甫表示，一切都要等北捷報告。張議員轉問盧秀燕市長，如果川崎重工撤掉鐵路部門，市府求償無門怎麼辦？

市長盧秀燕表示，「台北市政府不會倒啦！」她表示，中市府是委託北捷局建捷運，不論是否求償只對北捷，議員不用擔心。

北捷 盧秀燕 台中市

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