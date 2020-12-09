彰化祈福活動任賢齊開唱 480秒高空煙火秀壓軸

2020即將結束，彰化縣政府將舉辦歲末祈福活動，12月19日在彰化縣立體育場登場，今年有「彰化之光強勢回歸演唱會」，亞洲天王任賢齊將登場演出，還難得有480秒晚間高空煙火秀，透過祈福活動，告別2020年不好的一年，迎接全新的2021年。

彰化縣長王惠美今天出席宣傳活動說，2020年是辛苦的一年，世界各國疫情蔓延，台灣能有安全的現狀，仰賴第一線的每位防疫人員的付出及全國民眾配合相關防疫措施，歲末是感恩的時節，縣府連續第二年舉辦感恩祈福晚會。

12月18日在縣立美術館廣場先由「歡樂聖誕點燈活動」登場，曾受邀上美國脫口秀的台灣歌手林育羣（小胖）將溫馨獻唱、秀水子弟歌手王俊清、超級紅人榜勇闖20關的歌手吳美琳、「彰化市教會聯合合唱團」也會獻唱多首聖誕歌曲和大家一同歡度佳節，點亮耶誕，同時也開啟在彰化八卦山的「2021年月影燈季」北燈區點燈活動。