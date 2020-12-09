罷免案12/19投票 南投東埔村長伍金豎：羅織罪名

南投縣信義鄉東埔村長伍金豎罷免案19日投票，對於村民多項指控，伍金豎透過答辯書表示，特定人羅織罪名來混淆視聽，敗壞他名譽，是民主錯誤示範。

根據南投縣選舉委員會公告，罷免案提議領銜人伍木松所提罷免理由包含，伍金豎利用網路大肆宣傳撤換不配合指令的鄰長，引發部落耆老等村民反彈，且面對村民屢次要求收回傳統領域，回復東埔村行政區域，村長伍金豎採消極態度不處理，沒有意願要回行政區域。

主張罷免的村民也指出，東埔村公墓周邊被非原住民承租20年種茶，如今原租人又轉讓非原民承租續種，部落要求不要再租給漢人，但伍金豎仍不處理；村長私邀非原住民議員到沙里仙勘查，要開道路經祖居通往塔塔加鞍部，引財團進部落設纜車，破壞生態環境。

罷免理由還指伍金豎意圖透過公部門開發，引溫泉水到非原民村落及溫泉旅館，未經部落協商決議；縣府規劃建設東埔村，但村長從沒為部落爭取，放任飯店業者主導；伍金豎為主導部落發展，從不與鄰長協商，也不聆聽戶長會議決議，若有不從者即撤換。

根據伍金豎提出的答辯書內容，他認為，村民要求收回傳統領域，但行政區調整非村長職務權限；而有關漢人租地，村長除法定職務外，權利及義務與一般村民無異，沒有侵害他人權利的法律地位；對於到沙里仙勘查，是想在保有原住民文化、既有生態環境條件下，創造部落多元發展，目前未有實質計畫。

伍金豎指出，溫泉是國家天然資源，不因人民取得土地所有權而受影響，因此，溫泉水資源為地方人民共享，不應有原住民、漢人分別；對於被控沒爭取建設，伍金豎說，召開多次地方說明會，都未見反對立場人士在場表達意見，卻事後捏造指控村長未盡職。

伍金豎表示，罷免村長主因是他因推動村務需求，且基於公共利益考量下，將鄰長工作另由合適的熱心村民來推動，部分村民的罷免理由不足採信，且是特定人意圖歪曲事實，羅織罪名來混淆視聽，敗壞他的名譽，行為極不可取，也是民主表現嚴重錯誤示範。

南投縣選舉委員會表示，信義鄉第21屆東埔村長伍金豎罷免案投票時間為12月19日上午8時到下午4時，地點在東埔村東埔國小；東埔村上次選舉人總數982人，這次罷免案投票總人數應會有變動，待後續公告

根據公職人員選舉罷免法第90條，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為通過；有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足規定數額，均為否決。