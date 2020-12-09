快訊

Google公布2020台灣搜尋排行榜 新冠疫情竟才排名第2

釋字777號解釋後，什麼樣的行為才算「肇事逃逸」？

罷免案12/19投票 南投東埔村長伍金豎：羅織罪名

中央社 / 南投縣9日電

南投縣信義鄉東埔村長伍金豎罷免案19日投票，對於村民多項指控，伍金豎透過答辯書表示，特定人羅織罪名來混淆視聽，敗壞他名譽，是民主錯誤示範。

根據南投縣選舉委員會公告，罷免案提議領銜人伍木松所提罷免理由包含，伍金豎利用網路大肆宣傳撤換不配合指令的鄰長，引發部落耆老等村民反彈，且面對村民屢次要求收回傳統領域，回復東埔村行政區域，村長伍金豎採消極態度不處理，沒有意願要回行政區域。

主張罷免的村民也指出，東埔村公墓周邊被非原住民承租20年種茶，如今原租人又轉讓非原民承租續種，部落要求不要再租給漢人，但伍金豎仍不處理；村長私邀非原住民議員到沙里仙勘查，要開道路經祖居通往塔塔加鞍部，引財團進部落設纜車，破壞生態環境。

罷免理由還指伍金豎意圖透過公部門開發，引溫泉水到非原民村落及溫泉旅館，未經部落協商決議；縣府規劃建設東埔村，但村長從沒為部落爭取，放任飯店業者主導；伍金豎為主導部落發展，從不與鄰長協商，也不聆聽戶長會議決議，若有不從者即撤換。

根據伍金豎提出的答辯書內容，他認為，村民要求收回傳統領域，但行政區調整非村長職務權限；而有關漢人租地，村長除法定職務外，權利及義務與一般村民無異，沒有侵害他人權利的法律地位；對於到沙里仙勘查，是想在保有原住民文化、既有生態環境條件下，創造部落多元發展，目前未有實質計畫。

伍金豎指出，溫泉是國家天然資源，不因人民取得土地所有權而受影響，因此，溫泉水資源為地方人民共享，不應有原住民、漢人分別；對於被控沒爭取建設，伍金豎說，召開多次地方說明會，都未見反對立場人士在場表達意見，卻事後捏造指控村長未盡職。

伍金豎表示，罷免村長主因是他因推動村務需求，且基於公共利益考量下，將鄰長工作另由合適的熱心村民來推動，部分村民的罷免理由不足採信，且是特定人意圖歪曲事實，羅織罪名來混淆視聽，敗壞他的名譽，行為極不可取，也是民主表現嚴重錯誤示範。

南投縣選舉委員會表示，信義鄉第21屆東埔村長伍金豎罷免案投票時間為12月19日上午8時到下午4時，地點在東埔村東埔國小；東埔村上次選舉人總數982人，這次罷免案投票總人數應會有變動，待後續公告

根據公職人員選舉罷免法第90條，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，即為通過；有效罷免票數中，不同意票數多於同意票數，或同意票數不足規定數額，均為否決。

罷免 溫泉旅館

延伸閱讀

配合槍砲條例修法 南投某高中繳75把T65K2模擬槍

影／南投花卉嘉年華 梅、櫻、玫瑰、牡丹接力爭妍

新北首次里長罷免案成立 110年1月16日投票

新北史上首位遭罷免里長：韓國瑜後台灣頭燒到台灣尾

相關新聞

臭到快窒息！大肚溪畔火警連日波及彰化 PM2.5飆6倍

台中大肚溪畔連日雜草火警，又吹北風，彰化市飽受空汙之苦，居民抱怨曬的衣服沾染黑屑，關起窗戶躲避煙燻未卻無孔不入，彰化測站...

彰化祈福活動任賢齊開唱 480秒高空煙火秀壓軸

2020即將結束，彰化縣政府將舉辦歲末祈福活動，12月19日在彰化縣立體育場登場，今年有「彰化之光強勢回歸演唱會」，亞洲...

南投露營區344家合法僅4家 縣府擬定自治條例納管

南投縣近年露營風氣興盛，民眾享受悠閒戶外山林野趣，但也帶來大量廢棄物，九成要由清潔隊清運，成為南投縣新的垃圾處理問題，南...

南投華山草屯站歡慶16歲 教長輩向肌少症說掰

南投縣華山基金會草屯天使站今舉辦16周年慶，有別於以往單純的表揚慶生活動，今年慶生會強化健康元素，邀請當地專業健身教練分...

紫南宮贊助竹山牛舞花竹藝燈會 主燈展現竹與琉璃結合

2021竹山牛舞花竹藝燈會今年再獲紫南宮贊助今年主燈，採用地方竹工藝家邱錦緞以及林芳仕、陳璐昂老師率領團隊共22人共同完...

有拜有健康！中國附醫聯手元保宮打造智能健康促進中心

中國醫藥大學附設醫院與台中市北區元保宮攜手，在元保宮二樓建置「智能健康促進中心」今天揭幕，現場有二大主題健康體驗區，還有...

看好穆斯林旅遊市場 全台最高海拔穆斯林友善場域在梨山

穆斯林人口將近全球人口總數的三分之一，為因應國境開放後穆斯林遊客市場，交通部觀光局參山國家風景區管理處輔導轄區業者取得穆...

揮別2020 台中國家歌劇院獻暖心耶誕月饗宴

2020年即將結束，台中國家歌劇院今天表示，在進入尾聲的12月，以「分享」為主題規劃系列耶誕活動，包括曲牆投影、學子報佳...

中捷停駛 盧秀燕：一定向北捷求償跑得了和尚跑不了廟

台中捷運綠線列車連結器斷軸事件，北捷局昨回應北市議會，指若延誤竣工，可向日商川崎重工求償，按日最高可罰21.8億元。民進...

台中5連霸「最想移居城市」 16家好客民宿帶遊客體驗在地生活

2020年天下雜誌「幸福城市大調查」，台中市再度蟬聯台灣人「最想居住的城市」第1名，是繼2016拔得頭籌後蟬聯第5冠。台...

東海校友李詩欽捐1500萬高效能雲主機 迎接5G新時代

現任台灣區電機電子工業同業公會理事長、英業達集團董事的李詩欽是東海大學第12屆校友，在產業界多年兢兢業業奮鬥，成就非凡。...

自行車等亂停 台中將可移置開罰

自行車、電動輔助車、電動車自行車等「慢車」的數量日益增多，衍生不少交通與違停問題，台中市府昨在市政會議通過新的自治條例，...

熱門新聞

台北人受不了青山宮遶境 彰化這樣因應大甲媽祖進香

擎天崗水牛集體暴斃！牛頭、角消失疑遭變賣 陽管處回應

「我艋舺人」三天睡不好！劉寶傑痛罵林昶佐：愛唱歌就去唱啊

拒買福灣巧克力如滾雪球 屏東門市冷清不見董座父子

青山宮鞭炮惹怨 作家找到癥結、信徒難過「大家忘了祢的好」

大雨不停又崩山 新北雙溪區102線往不厭亭大量落石路斷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。