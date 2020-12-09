南投露營區344家合法僅4家 縣府擬定自治條例納管

南投縣近年露營風氣興盛，民眾享受悠閒戶外山林野趣，但也帶來大量廢棄物，九成要由清潔隊清運，成為南投縣新的垃圾處理問題，南投縣環保局要求露營區業者落實垃圾和資源回收分類，也呼籲遊客重複使用餐具、煮多少吃多少，減少垃圾和廚餘，維護南投縣良好露營環境。

南投縣山巒疊翠擁有豐富的天然環境資源，也是露營熱門地點。南投縣政府列管露營場域多達355家，假日遊客全家出遊露營親近自然，不過也帶來大量垃圾，寶特瓶、烤肉架、酒瓶、保麗龍箱、甚至帳棚都有，成為環境負擔。

南投縣環保局統計，露營熱門地點例如國姓鄉露營區多達50家以上，每個月處理的資源回收物就有12公噸以上回收物，垃圾數量更高。南投縣沒有置焚化爐，這些露營產生的垃圾更讓垃圾處理雪上加霜。

環保局表示，為了維護山林自然環境，露營區垃圾分類工作相當重要，除了要求露營區業者，加強垃圾分類及資源回收，進行查核列管，也結合露營區辦理資源回收宣導將正確的環保知識宣達讓遊客了解，另推廣攜帶重複性用品及吃多少煮多少的觀念，減少一次性用品及廚餘，降低露營產生大量廢棄物，減少垃圾產生量。

南投縣環保局表示，各露營區都已配合資源回收，提醒遊客到南投露營時，請將垃圾確實做好分類一般垃圾、資源回收或廚餘並投擲至分類設施中，並多使用可重複使用的餐具、瓶罐，減少寶特瓶、保麗龍、塑膠袋，只要舉手之勞，就能大幅減少垃圾，維護良好露營環境。