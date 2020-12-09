南投華山草屯站歡慶16歲 教長輩向肌少症說掰

南投縣華山基金會草屯天使站今舉辦16周年慶，有別於以往單純的表揚慶生活動，今年慶生會強化健康元素，邀請當地專業健身教練分析其身體組成，並指導深蹲運動，鼓勵長輩返家自己做，提升肌肉量，進而降低肌少症發生風險。

華山基金會南投縣站指出，草屯天使站在南投縣已建站服務長達16年，除在當地設計愛心天使站，提供定點活動服務周邊長者，同時透過到宅訪視，深入瞭解三失長輩需求，目前關懷草屯地區近300名孤老長輩，協助改善其生活狀況。

今因此在鎮內「元榮堂」辦理16周年感恩茶會活動，除公開表揚長期幫助草屯天使站的善心店家、單位機構及持續為該站付出的志工，更帶著站內孤老長輩走出室外，邀請World Gym草屯店的專業健身團隊透過專業儀器協助長輩顧健康。

World Gym草屯店周末經理曹敏莉說表示，隨年齡增長、運動量下降，人體肌肉量易流失萎縮導致「肌少症」，這在高齡族群中最為常見，除可能造成疾病發生率提高，甚至成為老年失能的兇手，因此要運動也可透過儀器分析提前加強預防。

該店健身團隊今因此透過「inbody身體組成分析儀」為長輩專業檢測其身體狀況，曹表示，該站長輩肌肉流失狀況普遍不佳，但運動要循序漸進，不能一次要求到位，因此逐一指導進行最基本的深蹲運動，強化其大腿肌力，也預防膝關節退化。