有拜有健康！中國附醫聯手元保宮打造智能健康促進中心

中國醫藥大學附設醫院與台中市北區元保宮攜手，在元保宮二樓建置「智能健康促進中心」今天揭幕，現場有二大主題健康體驗區，還有三大健康檢測、評估區等，將健康保健概念融入於日常，吸引附近住戶、信徒搶先體驗。

中國附醫社區暨家庭醫學部主任林文元說，智能健康促進中心優點在於很多民眾透過簡易的篩檢了解自身狀況，例如試營運期間，每受檢測的100多名老人中，有56%高血壓，和全國相當；早期失智傾向約佔三成，比例蠻高的，需醫師進一步確診。

居民彭月嬌說，她今天來元保宮拜拜，順道體驗智能健康促進中心二大主題體驗區，跟著電腦指示運動，她覺得很棒，她不但會常來，還要邀請家人朋友一起來。

中國附醫院長周德陽說，現場提供血壓、心跳、血氧、體重、體脂肪、握力等二大基本檢測區外，更針對高齡長輩重視的跌倒、失能、失智、憂鬱、營養、衰弱評估等納入，檢測結果都可在「中國醫點通」APP完整記錄，讓民眾長期掌握健康狀況，並與台中基層院所合作，適時轉介民眾到診所診斷與評估，落實分級醫療政策。

周德陽說明，轉介到肌少症、失智症，將是未來AI與雲端智慧應用的重點主題，患有肌少症的人，易罹患失智症，因為缺乏肌肉常會讓人覺得疲倦、行動受到限制，即使原本心智正常，因為身體不活動，心智退化速度便會加快，期望藉由「智能健康促進中心」成立，提供民眾更多檢測及預防保健資訊。