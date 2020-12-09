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紫南宮贊助竹山牛舞花竹藝燈會 主燈展現竹與琉璃結合
2021竹山牛舞花竹藝燈會今年再獲紫南宮贊助今年主燈，採用地方竹工藝家邱錦緞以及林芳仕、陳璐昂老師率領團隊共22人共同完成，在設計上以花朵、錢幣及牛為主題，設計中三隻1比1的水牛、乳牛、黃牛結合精細的竹編作品，是難得結合琉璃與竹編的造景藝術品，將從12月24日起開始試點燈、31日開幕一直到110年2月28日，展期總共66天。
竹山鎮公所指出，今年的主燈「牛轉乾坤花舞情」，將延續2019年以竹材為設計主軸，融合了鑲嵌玻璃工法及竹編工法等複合媒材，主結構以不鏽鋼，不易生鏽，具有永久性特質，呈現多樣的複合媒材，象徵「花開富貴 圓滿如意 漫天花舞」將逆勢轉為順勢，牛轉乾坤之意。
鎮長陳東睦說，竹山鎮今年獲選為交通部觀光局的經典小鎮，配合竹山鎮花園城市概念，讓大家看見竹山花城的軟實力，除了每一個燈區都可以看到用「竹」編織而成的特色竹裝置藝術外，今年的主燈以花朵、錢幣及牛為主題，精細的竹編工藝一定讓遊客驚豔，更希望在全球疫情影響下，希望台灣也能挺過難關。
此外，宮廟燈區也有別去年，將以各宮廟的特色營造主題區，例如連興宮以俗稱媽祖花的「孤挺花」來營造主題區，在眾神及媽祖保佑下，大家平安、發財行大運；城隍廟今年再度竹編q版牛馬將軍，希望能一改嚴肅形象；正覺寺以觀世音座下蓮花，打造「蓮花並蒂」看見不一樣的竹編呈現。
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