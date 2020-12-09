看好穆斯林旅遊市場 全台最高海拔穆斯林友善場域在梨山

穆斯林人口將近全球人口總數的三分之一，為因應國境開放後穆斯林遊客市場，交通部觀光局參山國家風景區管理處輔導轄區業者取得穆斯林友善場域認證，參山處所屬梨山遊客中心海拔1956公尺，通過認證後成為海拔最高的穆斯林友善遊客中心；梨山文物陳列館今年也通過認證，成為目前海拔最高的穆斯林友善場域，提供穆斯林旅客更便利完善的旅遊環境。

參山處表示，台灣已成為穆斯林遊客在非穆斯林國家旅遊目的地的第3名，且國內穆斯林移工數萬人，穆斯林旅遊市場深具潛力。梨山地區是中台灣重要的熱門觀光景點，為求更完善的旅遊服務，並歡迎國內外穆斯林旅客，國際穆斯林觀光產業聯合發展協會今年9月進場輔導，歷經2個月完成穆斯林友善場域認證，梨山遊客中心及梨山文物陳列館設置淨下設施及祈禱空間，同時張貼祈禱方向貼紙及提供多條拜毯，供穆斯林遊客使用。

參山處指出，今年的穆斯林旅遊環境整備案，除梨山遊客中心、梨山文物陳列館外，同時輔導八卦山轄區20家觀光產業取得穆斯林旅遊相關認證，包含協助20家業者取得穆斯林友善場域及輔導20項八卦山在地特色產品成為清真伴手禮，增加穆斯林來台消費新選擇。