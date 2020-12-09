男督導與女社工婚外情 中市府：2人已調離原職
台中市社會局一名男督導與女社工在工作領域上發生婚外情，女社工丈夫控訴社會局包庇，社會局長彭懷真今天表示，接獲投訴將2人調離原職，經政風調查為私領域。
有媒體報導，台中市社會局一名何姓男督導與同單位的女社工發生婚外情，2人均有婚姻關係。女社工李姓丈夫控訴訴社會局長官對此事包庇、縱容。李男也提告何男，今年10月台中地院判處何男侵犯李男配偶權，須賠償新台幣12萬元。
彭懷真今天上午受訪表示，今年4月接獲投訴，當下將2人調離原職務，經政風調查後，2人在下班後的相處，男女界線模糊，評估為「私領域的議題」，目前男方請育嬰假，女方則更換工作單位。
彭懷真指出，發生這件事，同仁及其家人的感受都不好，仍希望他們能平靜下來，好好面對愛情下課後，親情議題的處理。
台中市社會局表示，當事人主管接獲投訴後積極處理，與當事人個別約談，並先行調整職務，分開工作場域，督導管理。
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