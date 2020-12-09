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東海校友李詩欽捐1500萬高效能雲主機 迎接5G新時代
現任台灣區電機電子工業同業公會理事長、英業達集團董事的李詩欽是東海大學第12屆校友，在產業界多年兢兢業業奮鬥，成就非凡。他得知東海積極發展5G、IoT、AI、Cloud等創新技術，透過東海大學學術發展文教基金會指定贈送價值近1500萬元的高效能雲設備，未來可提供虛擬電腦教室、雲端開發平台、多工高速運算等服務，讓在東海在新一代創新技術領域發展如虎添翼。
東海大學校長王茂駿示，校友李詩欽在7年前也曾捐贈800萬的雲端主機，當時為東海大學發展東海雲打下良好的基礎，再度捐贈價值1500萬的雲端主機，更進一步將「東海雲」推向「AI雲」。
王茂駿說，這項捐贈是1年多前，在校友鄭清和的協助之下，以教育轉化、產業連結為宗旨，成立了AI中心，而雲端主機更是發展AI重要的基礎建設，鄭清和、李詩欽兩人有默契，互相加值，對東海大學在AI發展上有非常加分的效果。
李詩欽指出，雲端計算在過去較不受重視，許多大公司都不願意投資，現在是未來趨勢，這幾年的發展只是個開始，未來無論教育、企業或國家，雲端計算皆為其核心的競爭優勢。
東海指出，這次升級後的高效能雲端基礎建設平台，將提供「雲端學習教室」、「雲端開發平台」與「高效能運算平台」三種支援不同情境的服務方案供全校師生選擇使用，最多可同時提供60人進行相關課程之授課需求。
因應5G時代跟AI時代的來臨，東海大學積極整合人工智慧領域的應用，包括成立東海人工智慧中心，與AWS亞馬遜、臺灣人工智慧學校、五大工業區產學訓聯盟、台中榮總，以及大渡山學會簽署框架合作，聯手成立智慧醫療共同發展平台。
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