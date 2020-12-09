快訊

竹聯寶和會涉館長槍擊案 侯友宜批「大台北最可惡組織」

中國「蛋殼公寓」吃人事件：坑殺房客房東的金融陷阱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

臭到快窒息！大肚溪畔火警連日波及彰化 PM2.5飆6倍

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
台中大肚溪畔連日火警影響彰化市區空氣品質，抱怨連連。圖／翻攝彰化人大小事
台中大肚溪畔連日火警影響彰化市區空氣品質，抱怨連連。圖／翻攝彰化人大小事

台中大肚溪畔連日雜草火警，又吹北風，彰化市飽受空汙之苦，居民抱怨曬的衣服沾染黑屑，關起窗戶躲避煙燻未卻無孔不入，彰化測站顯示昨晚22時PM2.5濃度上升至66微克，與平時相比高出6倍之多，AQI為84，雖沒超標，也高出平常數值3倍，民眾抱怨連連。

彰化環保局檢舉電話這幾天也被打爆，立即聯繫台中環保局請消防局加速滅火，彰化環保局空品科長尤鴻昌說，最近風速大，照理來說空氣品質屬正常，但受大肚溪雜草火災影響，昨晚風速皆於每秒3公尺以上，風向為北風，彰化測站22時PM2.5濃度上升至66微克，直到深夜24時濃度下降至12微克，下了一場大雨火才熄滅。

彰化受台中火警影響空汙不僅昨天，本月6日台中大肚溪墓地火警，彰化居民四處探詢到底為何街上「煙澎澎」，直到7日才趨緩，沒想到昨晚大肚溪畔雜草火警又起，彰化市、和美鎮都受影響，網友在彰化人大小事上貼文「沒有新鮮的空氣，門窗緊閉都還是會有味道飄進來」、「整天都在掃地，梗灰很輕，很難掃，奇怪的是，怎麼不見主管單位」、「入夜的現在彰化市街道，整個都充滿煙塵味，臭到窒息」。

PM2.5 中火

延伸閱讀

嚇人！台南佳里中山市場旁清晨傳出火警 住戶嚇到睡不著

影／台南歸仁大片雜草火警 濃煙隨北風吹進高雄惹民怨

彰化「逆時中」將被重罰 食安雙冠卻獲4千多萬獎勵

學生人數掛帥 彰化裁併校指標評比項目減半仍不利小校

相關新聞

臭到快窒息！大肚溪畔火警連日波及彰化 PM2.5飆6倍

台中大肚溪畔連日雜草火警，又吹北風，彰化市飽受空汙之苦，居民抱怨曬的衣服沾染黑屑，關起窗戶躲避煙燻未卻無孔不入，彰化測站...

台中5連霸「最想移居城市」 16家好客民宿帶遊客體驗在地生活

2020年天下雜誌「幸福城市大調查」，台中市再度蟬聯台灣人「最想居住的城市」第1名，是繼2016拔得頭籌後蟬聯第5冠。台...

東海校友李詩欽捐1500萬高效能雲主機 迎接5G新時代

現任台灣區電機電子工業同業公會理事長、英業達集團董事的李詩欽是東海大學第12屆校友，在產業界多年兢兢業業奮鬥，成就非凡。...

自行車等亂停 台中將可移置開罰

自行車、電動輔助車、電動車自行車等「慢車」的數量日益增多，衍生不少交通與違停問題，台中市府昨在市政會議通過新的自治條例，...

台灣工藝資訊館重開館 「典藏」開箱

國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館921地震後受損，遇雨漏水，讓館區使用不彰，經爭取中央經費進行1年半閉館整修，近日重啟...

小校檢討合併 彰縣：不見得會裁

彰化縣下學年有6所偏鄉小校學生人數未達40人，縣政府教育處啟動專案評估合併或停招，並召集校長討論。消息傳開後，地方居民和...

八卦山自行車旅遊 公布3路線

國旅爆發，交通部觀光局參山國家風景區管理處除了輔導彰化縣八卦山脈觀光業者轉型，昨天也公布八卦山三條自行車旅遊路線，包括卦...

開發？賣家產？台中平均地權基金暴增

台中市府編列平均地權基金的金額屢創新高，這兩年總計編270.5億，比前兩任市長8年總計還多，民進黨議員昨質疑「變賣家產」...

台中數位市民卡 明年2、3月上線

台中市是六都目前唯一沒有市民卡，市長盧秀燕表示將發行「台中e指通」，明年2、3月上線，直接跳過「實體卡」方式，以手機結合...

「搶」地王旁校地蓋第二大樓 藍議員指中市府將錯就錯

位在台中「地王」斜對面的市政大樓第二辦公用地，原本是興大附農第二校區，市府改為機關用地徵收。國民黨議員李中指出，前市府占...

賴柄源接掌台中建經率310會員打造建築工業化平台

邁入第11屆的台中市建築經營協會今晚舉辦理事長交接典禮，由新任理事長、映興電子董事長賴柄源從卸任理事長、豐境建設總經理邱...

影／南投花卉嘉年華 梅、櫻、玫瑰、牡丹接力爭妍

冬天也是賞花的季節，南投花卉嘉年華系列活動將從12日登場，持續到明年2月28日，信義鄉、魚池鄉、埔里鎮梅花、櫻花、蘭花接...

熱門新聞

台中北屯15日晚上10時起大停水

台北人受不了青山宮遶境 彰化這樣因應大甲媽祖進香

擎天崗水牛集體暴斃！牛頭、角消失疑遭變賣 陽管處回應

中捷逾期竣工可求償日商 北市：一天2000萬 最高20億

新北史上首位遭罷免里長：韓國瑜後台灣頭燒到台灣尾

特教生花蓮出遊迷途...竟在400公里外的新營太子廟尋獲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。