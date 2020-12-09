臭到快窒息！大肚溪畔火警連日波及彰化 PM2.5飆6倍

台中大肚溪畔連日雜草火警，又吹北風，彰化市飽受空汙之苦，居民抱怨曬的衣服沾染黑屑，關起窗戶躲避煙燻未卻無孔不入，彰化測站顯示昨晚22時PM2.5濃度上升至66微克，與平時相比高出6倍之多，AQI為84，雖沒超標，也高出平常數值3倍，民眾抱怨連連。

彰化環保局檢舉電話這幾天也被打爆，立即聯繫台中環保局請消防局加速滅火，彰化環保局空品科長尤鴻昌說，最近風速大，照理來說空氣品質屬正常，但受大肚溪雜草火災影響，昨晚風速皆於每秒3公尺以上，風向為北風，彰化測站22時PM2.5濃度上升至66微克，直到深夜24時濃度下降至12微克，下了一場大雨火才熄滅。

彰化受台中火警影響空汙不僅昨天，本月6日台中大肚溪墓地火警，彰化居民四處探詢到底為何街上「煙澎澎」，直到7日才趨緩，沒想到昨晚大肚溪畔雜草火警又起，彰化市、和美鎮都受影響，網友在彰化人大小事上貼文「沒有新鮮的空氣，門窗緊閉都還是會有味道飄進來」、「整天都在掃地，梗灰很輕，很難掃，奇怪的是，怎麼不見主管單位」、「入夜的現在彰化市街道，整個都充滿煙塵味，臭到窒息」。