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賴柄源接掌台中建經率310會員打造建築工業化平台

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建築經營協會今晚舉辦新、卸理事長交接典禮，左為新任理事長賴柄源，右為卸任理事長邱名仕。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會今晚舉辦新、卸理事長交接典禮，左為新任理事長賴柄源，右為卸任理事長邱名仕。記者趙容萱／攝影

邁入第11屆的台中市建築經營協會今晚舉辦理事長交接典禮，由新任理事長、映興電子董事長賴柄源從卸任理事長、豐境建設總經理邱名仕手上接下理事長一職。賴柄源說，將打造以 BIM為核心的建築工業化平台，使310名會員接軌國際趨勢，並期許最受歡迎的「大師講座」能順利完成，共同進步。

一年有半年時間都在全球各地視察的賴柄源認為，BIM（Building Information Modeling）對建築產業的影響也將與日俱增，因以BIM 為核心，建立更便利、更有效率的工業化管理平台，是當務之急。

邱名仕說，很高興能將台中建經交棒給賴柄源，今年受新冠肺炎影響，台中建經原訂安排的國際級講師，如MVRDV、KPF、竹中工務店、佳士得主席張丁元、內藤廣等均無法抵台演講，但他隨即改以直播舉行GQ雜誌總編輯杜祖業演講時尚趨勢。

邱名仕指出，五月疫情漸緩，卡內基之父黑幼龍、知名建築師潘冀、台中精機董事長黃明和、流通教父徐重仁、台灣出版龍頭創辦者何飛鵬都蒞臨台中建經，與會員對談。

台中建經因應法令，陸續舉辦「後疫情城市新生活」、「都市更新與危老的認識及機會」、「衝擊音座談會」等講座，以及「建築技術規則」第四十六條之六法條的隔音樓板實務執行作法，也協助會員分析開發商能否在都更、危老政策下，創造房地產新價值。邱名仕也帶領會員參訪建案獲獎作品，並舉行北中南高建經大會師等。

賴柄源今天邀請日澧建設董事長張家駿、雙橡園總經理魏櫂良擔任副理事長，喬翰建設總經理張桂庭擔任秘書長，建築師莊鴻儒擔任教委會主委、聚德建設許瑞生總監擔任建材工程委員會主委，一起規畫後疫情時代的台中建築經營大計。

台中市建築經營協會今晚舉辦理事長交接典禮，由新任理事長賴柄源（右）從卸任理事長邱名仕（左）手中，接下理事長印信。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會今晚舉辦理事長交接典禮，由新任理事長賴柄源（右）從卸任理事長邱名仕（左）手中，接下理事長印信。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會今晚舉辦理事長交接典禮。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會今晚舉辦理事長交接典禮。記者趙容萱／攝影

建築 疫情 新冠肺炎

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