快訊

碰！轎車闖平交道對決區間車 車半毀...兩人命大僅受傷

《金色夜叉》的台灣之旅：男性復仇小說竟成文學名著？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／南投花卉嘉年華 梅、櫻、玫瑰、牡丹接力爭妍

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投花卉嘉年華12日揭開序幕，歡迎遊客入冬到南投泡湯、賞花，享受輕旅行。記者江良誠／攝影
南投花卉嘉年華12日揭開序幕，歡迎遊客入冬到南投泡湯、賞花，享受輕旅行。記者江良誠／攝影

冬天也是賞花的季節，南投花卉嘉年華系列活動將從12日登場，持續到明年2月28日，信義鄉、魚池鄉、埔里鎮梅花、櫻花、蘭花接力綻放，讓冬季和春天更加繽紛，也適合到南投泡湯兼賞花，體驗南投冬之美。

南投縣政府今天下午為南投花卉嘉年華系列活動暖身，台灣小姐高曼容化身「花美人」，贈送埔里鎮玫瑰花。南投縣政府秘書長洪瑞智帶領信義鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮鄉鎮長和農會，啟動「2020南投花卉嘉年華」，邀請全國民眾相揪到南投，享受花香、茶香、溫泉鄉浪漫小旅行。

洪瑞智說，「南投花卉嘉年華」跨越年度，還有耶誕晚會、高山跨年晚會、金龍山迎曙光、踏雪尋梅等活動。南投好山好水，繽紛花卉更是南投一大特色，入冬後梅花、櫻花將陸續綻放，魚池鄉蘭花更享譽國際，杉林溪牡丹花更是令人驚艷。今年以「花兒時尚伸展台」為主題，各花區將陸續綻放迎賓，熱鬧非常。

花卉嘉年華12日由草屯「花饗宴焢窯樂」打頭陣，隨後由「埔里嘉年華之玩轉馬路/花心思」接棒、信義鄉踏雪尋梅、羅娜耶誕節、2021清境星空原民風跨年晚會；1、2月的魚池鄉「蘭鄉報歲、櫻紅迎春」；2、3月的信義鄉草坪頭櫻花季、鹿谷鄉石馬公園「歲末祈福櫻花季」、暨南國際大學及九族櫻花季；3至4月還有杉林溪牡丹花季、九族薰衣草季等活動，百花爭艷讓大家留下最美的回憶。。

觀光處長陳志賢說， 為增加旅遊賞花興趣，縣府設置即時監測系統，轉播即時花況供民眾作為旅遊參考，更舉辦多個網路趣味活動，活動期間擔任「花況情報王」，上傳分享前往南投各花區旅遊時拍攝的花卉實況照片，就有機會獲得價值千元的「小米藍芽耳機」！還有在Facebook、Instagram等社群平台，推出網路主題活動，詳情可見「樂旅南投」臉書粉絲團，或上活動官網查詢。

台灣小姐高曼容為花卉嘉年華代言，贈送玫瑰給來賓，歡迎遊客到南投賞花。記者江良誠／攝影
台灣小姐高曼容為花卉嘉年華代言，贈送玫瑰給來賓，歡迎遊客到南投賞花。記者江良誠／攝影
南投花卉嘉年華12日揭開序幕，歡迎遊客入冬到南投泡湯、賞花，享受輕旅行。記者江良誠／攝影
南投花卉嘉年華12日揭開序幕，歡迎遊客入冬到南投泡湯、賞花，享受輕旅行。記者江良誠／攝影

櫻花季 跨年晚會 埔里

延伸閱讀

南投單親媽長期患病住處髒 慈濟志工動員幫打掃

南投縣府落實秋冬防疫專案 稽核八大場所勸導戴口罩

南投新地標…天空之星景觀塔 後年中完工

南投文創工藝小鎮埔里、竹山 共同入選經典小鎮3.0

相關新聞

賴柄源接掌台中建經率310會員打造建築工業化平台

邁入第11屆的台中市建築經營協會今晚舉辦理事長交接典禮，由新任理事長、映興電子董事長賴柄源從卸任理事長、豐境建設總經理邱...

影／南投花卉嘉年華 梅、櫻、玫瑰、牡丹接力爭妍

冬天也是賞花的季節，南投花卉嘉年華系列活動將從12日登場，持續到明年2月28日，信義鄉、魚池鄉、埔里鎮梅花、櫻花、蘭花接...

藝人「小馬」帶領Show健康 台中銀髮族跳出好元氣

台中市衛生局結合中華民國失智者照顧協會及品沐職能治療所今天舉辦「健康銀響力、生活好元氣」健康促進站及健康促進社團成果發表...

921震損工藝資訊館 工藝中心砸4000萬元整修重啟

國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館921地震後受損，常因雨漏水，去年向中央爭取前瞻計畫約4000萬元改善，經閉館年餘修復...

投入800萬改善 台中大甲、豐原兩自行車道路面優化完工

台中市府觀光旅遊局為優化自行車道及打造更舒適便利的自行車騎乘環境，投入800萬元進行「濱海自行車道-大甲段」及「豐原大道...

南投單親媽長期患病住處髒 慈濟志工動員幫打掃

南投縣草屯鎮馮姓單親媽媽撫養一雙兒女，她卻罹患紅斑性狼瘡又需長期洗腎，無法工作家中環境髒亂不堪，慈濟志工這兩天動員到家中...

單車電動車別亂放 台中今通過慢車自治條例可移置開罰

台中市政府市政會議今天通過「台中市移置保管妨礙道路交通慢車自治條例」，交通局長葉昭甫說，所謂的「慢車」，如自行車、電動輔...

台中市數位民卡明年3月上架 一支手機e指通市政服務

台中市是六都唯一沒有市民卡的，市長盧秀燕指出「後發先至」台中市二、三月間將發行「台中e指通」迎接數位時代！用手機結合數位...

偽出國快來賞台中2「期間限定」美景！期限都到年底

偽出國快來賞「期間限定」美景！台中七期寸土寸金的巷弄裡，1969年落成的60年代洋房中部知名企業達新工業的「起家厝」化身...

台中雅豐盃公益慈善健走活動 4年募百萬助弱勢

邁入第四屆的「雅豐盃」慈善公益健走12月20將在台中市神岡區仁愛公園熱鬧展開。主辨單位雅豐不動產團隊總經理紀樹能說，雅豐...

南投新地標…天空之星景觀塔 後年中完工

南投縣政府斥資3億元在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，設計外觀昨拍板定案，塔體高度58公尺，有雙螺旋狀樓梯或電梯...

沒幼幼班可讀 台中2~3歲童無處托

台中市的公托雖已倍增，但家長發現2至3歲銜接出現缺口，托嬰中心要求2歲後要離開，但托幼單位3歲才願接手，無法「無縫接軌」...

熱門新聞

【重磅快評】失控的遶境、失落的規範與變調的信仰

賴清德取消出席青山宮平安祭典 廟方：鬆一口氣

台北人受不了青山宮遶境 彰化這樣因應大甲媽祖進香

騎車4小時來台東拍「最美蓄水池」 結果竟白騎了！

擎天崗水牛集體暴斃！牛頭、角消失疑遭變賣 陽管處回應

中捷逾期竣工可求償日商 北市：一天2000萬 最高20億

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。