影／南投花卉嘉年華 梅、櫻、玫瑰、牡丹接力爭妍

冬天也是賞花的季節，南投花卉嘉年華系列活動將從12日登場，持續到明年2月28日，信義鄉、魚池鄉、埔里鎮梅花、櫻花、蘭花接力綻放，讓冬季和春天更加繽紛，也適合到南投泡湯兼賞花，體驗南投冬之美。

南投縣政府今天下午為南投花卉嘉年華系列活動暖身，台灣小姐高曼容化身「花美人」，贈送埔里鎮玫瑰花。南投縣政府秘書長洪瑞智帶領信義鄉、魚池鄉、仁愛鄉、草屯鎮鄉鎮長和農會，啟動「2020南投花卉嘉年華」，邀請全國民眾相揪到南投，享受花香、茶香、溫泉鄉浪漫小旅行。

洪瑞智說，「南投花卉嘉年華」跨越年度，還有耶誕晚會、高山跨年晚會、金龍山迎曙光、踏雪尋梅等活動。南投好山好水，繽紛花卉更是南投一大特色，入冬後梅花、櫻花將陸續綻放，魚池鄉蘭花更享譽國際，杉林溪牡丹花更是令人驚艷。今年以「花兒時尚伸展台」為主題，各花區將陸續綻放迎賓，熱鬧非常。

花卉嘉年華12日由草屯「花饗宴焢窯樂」打頭陣，隨後由「埔里嘉年華之玩轉馬路/花心思」接棒、信義鄉踏雪尋梅、羅娜耶誕節、2021清境星空原民風跨年晚會；1、2月的魚池鄉「蘭鄉報歲、櫻紅迎春」；2、3月的信義鄉草坪頭櫻花季、鹿谷鄉石馬公園「歲末祈福櫻花季」、暨南國際大學及九族櫻花季；3至4月還有杉林溪牡丹花季、九族薰衣草季等活動，百花爭艷讓大家留下最美的回憶。。

觀光處長陳志賢說， 為增加旅遊賞花興趣，縣府設置即時監測系統，轉播即時花況供民眾作為旅遊參考，更舉辦多個網路趣味活動，活動期間擔任「花況情報王」，上傳分享前往南投各花區旅遊時拍攝的花卉實況照片，就有機會獲得價值千元的「小米藍芽耳機」！還有在Facebook、Instagram等社群平台，推出網路主題活動，詳情可見「樂旅南投」臉書粉絲團，或上活動官網查詢。