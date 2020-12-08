科技始終來自「牛」性 機器人擠牛乳產量增加15%

乳牛也會有脹奶的苦惱？農委會畜產試驗所導入擠乳機器人，取代人工早、晚各擠奶1次，平均1天可以到4.1次，乳量也可以增加10%到15%，還可以省下大量人工，畜產試驗所今天在新竹分所示範擠乳機器人等乳牛場日常工作動線，鼓勵智慧養牛。

台灣酪農約550戶，飼養12萬頭乳牛，但近年來農村缺工問題，畜試所推動智慧農業4.0，生乳產業機器人導入與研發推動工作近4年，今天、明天在新竹分所辦理乳牛場5大動線機器人示範場域運籌網研討會，分享相關人工智慧研究及成果，讓乳牛場的經營更加智慧化、智能化。

畜試所所長黃振芳指出，機器人替代酪農戶人工進行日常工作5大動線，包括每日擠乳、每日餵養、周期監測牛隻健康、周期管理母牛分娩及仔牛飼養，每日清理牛隻糞尿及環境整潔動線，例如傳統人工或機器人擠乳需要4名人工，機器人只要1人，還有推料機器人導入，都可以省掉大量人力。

根據機器人導入模式與場域測試，推料機器人取代每隔2小時人員到現場推料15到20分鐘的推料時間與人力，在台灣炎熱天候的飼養條件下，提升泌乳牛的採食量3%到8%；擠乳機器人導入，透過感應器辨識牛隻，結合自動餵精料功能，進行擠乳作業，並有效紀錄牛隻泌乳性能，增加泌乳量10%到15%。