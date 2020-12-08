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藝人「小馬」帶領Show健康 台中銀髮族跳出好元氣

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
「健康銀響力、生活好元氣」健康促進站及健康促進社團成果發表今天登場，銀髮族在活動代言人「小馬」帶領下一起SHOW健康元氣操。記者趙容萱／攝影
「健康銀響力、生活好元氣」健康促進站及健康促進社團成果發表今天登場，銀髮族在活動代言人「小馬」帶領下一起SHOW健康元氣操。記者趙容萱／攝影

台中市衛生局結合中華民國失智者照顧協會及品沐職能治療所今天舉辦「健康銀響力、生活好元氣」健康促進站及健康促進社團成果發表，現場14個行政區、300多名銀髮族在活動代言人藝人「小馬」倪子鈞帶領下一起SHOW健康元氣操。大雅區長者健康促進站上課的88歲雀姨分享，她每周都來動一動，感覺人變年輕、有活力。

台中市政府鼓勵社區在長照C據點以外的長者據點，提供健康老化、認知訓練及運動介入三大主軸課程及佈建長者健康促進站及社團。

台中市C、D兩區、14個行政區300多名銀髮族長者今天齊聚西屯區公所禮堂，展現健康促進站及社團成果展，長者動得開心、動得有活力，經過激烈的競賽評審後，佳作為沙鹿六路里、大安龜壳里，以及優勝后里聯合里展現出在地的社區特色、健康創意、團隊精神、展攤佈置等，各里展現出在地的永續經營野心與投入，使現場所有評審感動萬分。

88歲的雀姨分享，她因兩腳關節不好，無法久站，也不能走太遠，一聽到雅楓社區要開課，馬上答應參加，她每周都來動一動，感覺身體都變年輕了，現在一邊和老朋友聊天，一邊在社區中散步，一走就是一千多公尺，跟朋友的感情也變得更好了。

台中市衛生局主秘施靜儀說，台中市約有38萬名老人，台中市除了積極、持續布建社區照顧關懷據點、醫事C 據點及文化健康站以外，另在全市29個行政區推廣長者健康促進站及社團，將健康老化、認知訓練及運動介入課程，推展運用在社區長者身上，提升長者健康肌力與知識，預防及延緩失能，希望能夠讓本市長者愈活愈健康、愈活愈年輕。

「健康銀響力、生活好元氣」健康促進站及健康促進社團成果發表今天登場，銀髮族在活動代言人「小馬」帶領下一起SHOW健康元氣操。記者趙容萱／攝影
「健康銀響力、生活好元氣」健康促進站及健康促進社團成果發表今天登場，銀髮族在活動代言人「小馬」帶領下一起SHOW健康元氣操。記者趙容萱／攝影

台中市 衛生局 老化

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