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921震損工藝資訊館 工藝中心砸4000萬元整修重啟

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館921地震後受損常漏水，經爭取4000萬元整修，日前重啟開館，記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館921地震後受損常漏水，經爭取4000萬元整修，日前重啟開館，記者賴香珊／攝影

國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館921地震後受損，常因雨漏水，去年向中央爭取前瞻計畫約4000萬元改善，經閉館年餘修復、整理典藏，並重新規劃空間，今年12月重啟開館，且於今辦理開館特展「典藏現場：台灣工藝開箱計畫」。

台灣工藝研究發展中心指出，過去工藝資訊館1樓是委外展售空間，2、3樓是圖書室，唯因該館區歷經921地震後，結構安全雖無虞，但受損漏水問題嚴重，尤其是圖書室，每逢豪雨就常是外面下大雨、館內下小雨，導致使用密度低。

工藝中心去年因此向文化部爭取前瞻計畫經費約4000萬元徹底整修，主任許耿修說，經約1年半時間重新規劃策展空間，並改善室內防水、空調及典藏場域外，同步全面性盤點整理上萬冊典藏書籍及雜誌，解決過去典藏凌亂不易查詢的問題。

文化部主任秘書陳登欽則說，文化部除以前瞻預算協助工藝中心整修工藝資訊館，更考量工藝品保存不易，依材質品項不同，保存溫度也不同，且又占空間，因此近3年間斥資上億元改善建置該中心地下典藏庫房，致力於工藝品收藏及展覽。

而經重新調整工藝資訊館定位，改由「典藏」角度出發，1樓規劃為「大眾展陳」的展覽空間，2樓輕閱讀區、3樓工藝圖書區及4樓國際會議廳，整合典藏品、圖書資料及數位多媒體等知識載體，成為工藝圖書及典藏交流與學習的共享基地。

工藝中心則表示，今為開館辦理的「典藏現場：台灣工藝開箱計畫」特展，結合靜態展示與動態的多媒體互動，以AR擴增實境、VR虛擬實境、GIS地理資訊系統裝置等展示22件「典藏之寶」，帶領民眾一窺嚴謹縝密的典藏工作內容。

國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館整修後，1樓規劃為「大眾展陳」展覽空間。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館整修後，1樓規劃為「大眾展陳」展覽空間。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館閉館年餘整修，今辦理開館特展「典藏現場：臺灣工藝開箱計畫」。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館閉館年餘整修，今辦理開館特展「典藏現場：臺灣工藝開箱計畫」。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館整修後，3樓改為工藝圖書區。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館整修後，3樓改為工藝圖書區。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館閉館年餘整修，今辦理開館特展「典藏現場：臺灣工藝開箱計畫」。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館閉館年餘整修，今辦理開館特展「典藏現場：臺灣工藝開箱計畫」。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館整修後，3樓改為工藝圖書區。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館整修後，3樓改為工藝圖書區。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館整修後，1樓規劃為「大眾展陳」展覽空間。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館整修後，1樓規劃為「大眾展陳」展覽空間。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館整修後，2樓改為輕閱讀區。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館整修後，2樓改為輕閱讀區。記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館921地震後受損常漏水，經爭取4000萬元整修，日前重啟開館，記者賴香珊／攝影
國立台灣工藝研究發展中心工藝資訊館921地震後受損常漏水，經爭取4000萬元整修，日前重啟開館，記者賴香珊／攝影

文化部 漏水

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