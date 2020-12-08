投入800萬改善 台中大甲、豐原兩自行車道路面優化完工

台中市府觀光旅遊局為優化自行車道及打造更舒適便利的自行車騎乘環境，投入800萬元進行「濱海自行車道-大甲段」及「豐原大道四段自行車道」路面及設施整修，重新鋪設嚴重受損路段及改善休憩節點設施，工程歷時4個月，今年11月底完工。

觀旅局長林筱淇表示，濱海自行車道-大甲段全長約3.5公里，北起松柏漁港，南至北堤西路，因自行車專用道沿著海堤設置、鄰近海邊而易受海風侵蝕，部分路面嚴重風化、崎嶇不平，且周邊景觀設施也嚴重鏽蝕而不堪使用，工程進行鋪面順平改善、既有導覽圖及指標牌面更新。

另豐原大道四段自行車道因路面破損且常有汽、機車闖入自行車專用道，也於該部分路段重新鋪設路面，並於出入口增設置車阻避免汽、機車闖入，自行車道騎乘環境優化後，讓旅客騎乘起來更加舒適安全。

台中市濱海自行車道-大甲段，緊鄰海邊，其中，大甲西勢海堤大幅3D彩繪，以海洋為主題的螃蟹、鯨豚、海鳥及在地的農漁業主題的可愛構圖，是在高樓林立的都市生活感受不到的純樸海洋風情，沿著高聳入雲的白色風車道騎乘，如詩如畫，不僅可觀察豐富的河口生態，也可順遊「匠師的故鄉」。