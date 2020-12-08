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推動數位市民虛擬卡 台中e指通110年上路

中央社 / 台中8日電

台中市政府將於明年農曆春節過後推出「台中e指通」，市長盧秀燕今天表示，市府決定推動數位市民虛擬卡（台中e指通），結合多項市民服務功能，達到市民卡的目的。

隨著民眾手機使用普及，市府積極建置「台中e指通」數位市民平台，台中市政府研考會主委吳皇昇上午在市政會議中指出，將結合虛擬化身分識別，同時整合市府LINE官方帳號，讓民眾一機在手，就能獲得即時專屬的市政服務或資訊。

吳皇昇表示，「台中e指通」具備5大便利功能，包括「一次登入處處通」、「活動訊息不漏接」、「福利好好查」、「超值商店購物優惠」及「行動支付繳費通」，未來也可配合經發局的台中購物節活動洽談店家合作，讓民眾出示台中e指通的數位市民卡即享好康優惠。

對於各界關心市民對於數位市民虛擬卡的接受程度，盧秀燕舉例說，這次市府推動雙十公車市民限定，為節省現場過卡、綁卡時間，多數民眾採取線上填寫資料後，再到綁卡申辦地點過卡，可見市民對於數位化、智慧化的接受度高，市府對於推出數位市民虛擬卡（台中e指通）有信心。

盧秀燕指出，原有的實體卡功能仍然可以運用，透過多管齊下方式，實體、虛擬皆並行不悖，讓市民朋友們可自由選擇。「台中e指通」第一階段預計於明年農曆年後上線，現階段正積極平台建置及測試，明年的第二階段將進行整合各項公共費用的線上支付管道，目前預算正送議會審查中。

盧秀燕 台中市

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