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石虎現身南投市卻疑被車撞 頭部外傷幸生命穩定

中央社 / 南投縣8日電

一隻小石虎昨天在南投市貓羅溪附近道路被發現疑遭車輛撞傷，送到特生中心野生動物急救站醫治，初步檢查發現頭部外傷、腦震盪，但生命徵象穩定，持續醫治，傷癒有機會野放。

一名林姓男騎士昨天晚間行經南投市華陽路、貓羅溪附近發現路邊躺著一隻貓科動物，疑遭車輛撞擊，林男好心停車救援，接著發現竟是瀕臨絕種保育類野生動物石虎，立即聯繫位於集集鎮的行政院農業委員會特有生物研究保育中心，約1個小時順利完成救援任務。

林男接受媒體訪問表示，當時看到直覺是「小貓」躺在路邊，因想幫忙而上網發文求助，網友觀察後根據花紋推斷是石虎。他說，第一次看到真實的石虎，想不到卻是在路上遭撞傷，希望政府有更多保護作為。

特生中心今天初步表示，這隻母石虎約3、4個月大，體重約1.3公斤，疑似遭車輛撞擊造成頭部外傷，有腦震盪情形、行動不穩，經X光檢查未發現身體骨折，目前生命徵象穩定，住進加護病房打點滴持續觀察。

特生中心表示，推測這隻小石虎應是剛要離開石虎媽媽學習獨立生活，未來傷癒後有機會回原地野放，在南投市郊發現石虎，代表附近棲地有穩定食物來源，呼籲民眾不要在附近餵流浪狗，以免影響生物鏈。

研究領域包含石虎的特生中心助理研究員林育秀說，南投市貓羅溪是石虎重要棲地，先前就有相關研究，石虎會趁夜間從溪床往兩側農地尋找食物，呼籲民眾為自身及動物安全，減慢行車速度；統計苗栗縣、台中市、南投縣，這起是今年第15起石虎路殺救援案，含這起是第2起存活個案，其餘13起死亡，總數較去年減少。

這起石虎救援案在地方社團熱議，有人主張要將保育類石虎送到醫治貓狗的寵物醫院引發批評，甚至還有網友指送到特生中心不會有好照顧、沒好轉會被安樂死，但根據中央社記者多年採訪接觸，特生中心野生動物急救站是中部首屈一指的野生動物救傷專責單位。

對於部分網友的意見，特生中心表示，野生動物送到急救站有標準治療程序，依野生動物狀況治療、飼養，若受傷野生動物真的無法繼續維持穩定生命且傷勢造成痛苦不堪，才會用人道方式後續處理，希望愛護動物民眾體諒救傷人員辛苦，不希望產生對立。

石虎

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