新社花海暨台中國際花毯節落幕 吸引265萬參觀人次

2020新社花海暨台中國際花毯節12月6日落幕，在23個展出日吸引約265萬參觀人次，前來新社一睹全台最大面積的絢爛花海；其中農特產品展售活動，創造山城地區農特產銷售金額達4768萬元，增加農民收益。

農業局指出，2020新社花海由行政院農委會種苗改良繁殖場舉辦，以「2020愛你愛妳」為主軸，規劃有4大主題展示區，包含百合花展館、金門特展、青農特區及山城農產推廣。

農特產品行銷區由農業局負責，以台中農好為主題，設置126個攤位，囊括台中市最時鮮、當季的農特產品，同時結合田媽媽、農會家政班等推出最道地的美食，在23日展出時間創造約4768萬元銷售佳績，帶動地方經濟繁榮。