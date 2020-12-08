台中北屯15日晚上10時起大停水
台中市北屯區要大停水了！時間是15日晚上10時至隔天下午2時，停水含減壓計16小時，停水用戶達16762戶、水壓降低用戶數8330戶，合計影響戶數25092戶，台灣自來水公司請用戶儲水備用。
水公司指出，所以要停水，是因為北屯區四平路378號前的∮1000公釐管線因接頭漏水，需辦理∮1000公釐內套環修復工程。
停水區域是：環中路一段以南、崇德路三段及昌平路一段以西、文心路四段以北、中清路二段以東。
降壓區域是：環中路一段以南、昌平東七路及北屯路以西、文心路四段以北、崇德路三段及昌平路一段以東。
水公司說，除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水。恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高之地區，因水壓需一段時間方可恢復正常，恢復供水時間會較延遲。
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