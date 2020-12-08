快訊

全球氣候變遷績效報告出爐！台灣仍吊車尾 4指標3項非常差

中市府結合網商城設置平台 推廣農特產品

中央社 / 台中8日電

年關將屆，採購應景年貨的時節又來到，台中市政府結合台中各區農會在年節前透過網路商城行銷台中農特產品，市府今天表示，消費滿額不只免運費，還贈超商咖啡券。

台中市政府農業局今天聯合台中市各區農會舉行「2021牛轉乾坤好禮季」活動，農業局長蔡精強在會中宣布，市府與網路商城合作建置「台中優質農產專區」，活動從今天開跑，到110年1月31日為止。

蔡精強指出，年關將屆，特別挑選各農漁會年節禮盒、鮮果等，例如大吉大利的台中好橘、豐原柑橘禮盒、象徵事事如意的東勢甜柿，還有過年過節常用的新社香菇，而且所有上架的農特產品都有農業局及各區農漁會把關，消費者可以買的安心、吃的放心、送的開心。

消費者選購台中農特產品還可以享優惠，蔡精強說，只要消費者到網路商城的「台中優質農產專區」選購商品，消費滿499元就可享免運費服務，滿500元就送超商咖啡券，滿千元再送優質農產品，消費者只要動動手指就可輕鬆在家購物並享用美食。

台中市 農會 超商

延伸閱讀

美！竹市2020茶花季「花漾茶花」 本周六開跑

台中茂谷柑乾旱災損 11月30日前開放申請現金救助

台中市議長議員到果園行銷導覽 行銷台中好橘

中市藍軍議員當一日農夫採橘 有人比專業速度還快

相關新聞

偽出國快來賞台中2「期間限定」美景！期限都到年底

偽出國快來賞「期間限定」美景！台中七期寸土寸金的巷弄裡，1969年落成的60年代洋房中部知名企業達新工業的「起家厝」化身...

台中市數位民卡明年3月上架 一支手機e指通市政服務

台中市是六都唯一沒有市民卡的，市長盧秀燕指出「後發先至」台中市二、三月間將發行「台中e指通」迎接數位時代！用手機結合數位...

台中雅豐盃公益慈善健走活動 4年募百萬助弱勢

邁入第四屆的「雅豐盃」慈善公益健走12月20將在台中市神岡區仁愛公園熱鬧展開。主辨單位雅豐不動產團隊總經理紀樹能說，雅豐...

南投新地標…天空之星景觀塔 後年中完工

南投縣政府斥資3億元在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，設計外觀昨拍板定案，塔體高度58公尺，有雙螺旋狀樓梯或電梯...

沒幼幼班可讀 台中2~3歲童無處托

台中市的公托雖已倍增，但家長發現2至3歲銜接出現缺口，托嬰中心要求2歲後要離開，但托幼單位3歲才願接手，無法「無縫接軌」...

彰化一線天秘境遭破壞 擬暫停開放

彰化市八卦山秘境「一線天步道」最近因網紅po網暴紅，卻也引來大批遊客湧入清幽步道，衍生塞車、衛生問題，連砂岩壁牆也被刻上...

台中明年預算 比今年少近22億

台中市府明年度總預算2266億元，比今年少21.84億，但綠營議員昨審查財經與民政項目「砍」聲連連；批市長第二預備金編5...

中捷幾時復駛？ 盧秀燕：等周全報告再說

台中捷運試營運6天因車廂連結器軸心斷裂喊卡，外界關切何時重啟試營運？台中交通局長葉昭甫昨表示「沒有設定時間表」，須等檢測...

彰化順澤宮神帽再發威 艾登職業鐵人冠軍賽掄元

挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）頭戴彰化順澤宮冠軍帽參加由職業鐵人三項運動組織（PTO）舉辦的2020鐵人三項...

南投埔里祈安清醮法會落幕 南壇朱雀印卻不見了

南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會昨落幕，卻傳出放置在東西南北4大醮壇供蓋印集章的神獸圖印竟「三缺一」，而不見的是放在南壇的...

彰化縣今年入選4個經典小鎮 串連在地特色動起來

交通部觀光局今年再選出30個經典小鎮，彰化一口氣入列4鄉鎮，包括「三多小鎮社頭鄉」、「海牛文化芳苑鄉」、「全臺唯一活鐵道...

南投生活重建協會送餐21年 企業組團當志工還捐車

南投縣生活重建協會服務在地長輩21年，每天送餐不曾間斷，有熱心企業率領員工進駐當地3天協助烹飪料理備餐，並跟隨訪視送餐個...

熱門新聞

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

陽明山擎天崗水牛6死集體暴斃？ 陽管處：已送化驗

竹縣家長注意！ 總量管制國中小新生入學新規定今公告

網路爆紅！彰化一線天秘境遭破壞 社區無奈擬暫時關閉

賴清德取消出席青山宮平安祭典 廟方：鬆一口氣

【重磅快評】失控的遶境、失落的規範與變調的信仰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。