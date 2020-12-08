中市府結合網商城設置平台 推廣農特產品

年關將屆，採購應景年貨的時節又來到，台中市政府結合台中各區農會在年節前透過網路商城行銷台中農特產品，市府今天表示，消費滿額不只免運費，還贈超商咖啡券。

台中市政府農業局今天聯合台中市各區農會舉行「2021牛轉乾坤好禮季」活動，農業局長蔡精強在會中宣布，市府與網路商城合作建置「台中優質農產專區」，活動從今天開跑，到110年1月31日為止。

蔡精強指出，年關將屆，特別挑選各農漁會年節禮盒、鮮果等，例如大吉大利的台中好橘、豐原柑橘禮盒、象徵事事如意的東勢甜柿，還有過年過節常用的新社香菇，而且所有上架的農特產品都有農業局及各區農漁會把關，消費者可以買的安心、吃的放心、送的開心。

消費者選購台中農特產品還可以享優惠，蔡精強說，只要消費者到網路商城的「台中優質農產專區」選購商品，消費滿499元就可享免運費服務，滿500元就送超商咖啡券，滿千元再送優質農產品，消費者只要動動手指就可輕鬆在家購物並享用美食。