南投縣府落實秋冬防疫專案 稽核八大場所勸導戴口罩

南投縣配合中央全面加強秋冬防疫專案，副縣長陳正昇昨晚率領縣府衛生、建設、警消等單位，抽檢南投、名間共5家KTV、遊藝場、養生館，逐一宣導、輔導、勸導、稽查業者及進出消費民眾務必配戴口罩，累計已勸立即配合配戴口罩人數超過1000人次，另外勸立即離開室內密閉場所的人數也有10人。

南投縣衛生局指出，秋冬專案自12月1日起，強制要求民眾配戴口罩才能進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費（賣場）、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀及洽公」等八大類場所，經聯合稽查小組勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁處3000元到1萬5000元的罰鍰。

陳正昇強調，秋冬防疫專案是維護民眾，包括業者及消費大眾衛生健康的必要措施，希望業者主動要求進場消費者配戴口罩，為消費者量額溫；縣府聯合稽查小組已2場次夜市宣導、4場次包括雙龍瀑布、日月潭、清境農場、溪頭等戶外風景區宣導及4場次廟會活動宣導，加上昨晚的5家娛樂場所稽查宣導，要求業者務必要求進場消費者配戴口罩。