清水岩溫泉區打造豪華露營 染病樹木移除防治為期1個月

彰化縣的清水岩溫泉露營區歷經3任縣長規畫、興建、招商，但OT委外營運多次流標，終於在今年8月辦理甄審會擇出最優申請人，未來將打造全台首創的溫泉豪華露營，目前辦理點交作業發現部分樹木感染褐根病，今年雨水少也造成部分樹木枯委，廠商昨天起展開移除作業，也將移入新樹種。

得標的清水匯公司上月與彰化縣政府辦理簽約後，依契約明年1月完成點交作業及半年的裝修期，目標明年暑假前開放營運，目前點交經嘉義大學森林暨自然資源學系進行樹木現況調查評估，發現園區內部分樹木感染褐根病，縣府城觀處表示，後續將由OT營運廠商清水匯公司辦理感染褐根病樹木防治及移除作業，從12月7日開始執行移除，為期一個月，另查園區內沒有縣政府列管的老樹或保護樹木。