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偽出國快來賞台中2「期間限定」美景！期限都到年底

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
理仁柏舍美感公園藝文特區開放到本月13日，特別內網美打卡景點的「編織之森」。記者趙容萱／攝影
理仁柏舍美感公園藝文特區開放到本月13日，特別內網美打卡景點的「編織之森」。記者趙容萱／攝影

偽出國快來賞「期間限定」美景！台中七期寸土寸金的巷弄裡，1969年落成的60年代洋房中部知名企業達新工業的「起家厝」化身「美感公園」藝文特區，裡頭有網美打卡景點「編織之森」，園區開放到本月13日；龍井東海藝術特區AAM精銳藝術節「藝游位境」奇幻森林地景藝術展期到本月27日。

理仁柏舍美感公園藝文特區位於新光、大遠百正對面、西屯區惠安巷內，邀台北藝術團隊「沉波立見」與專業藝術策展人，在達新工業舊有宿舍前廣場打造「編織之森」大型裝置藝術；隔著一道豪宅私邸的鐵門，裡頭台式透天老宅邸是達新創辦家族的起家厝，傳統鍛造鐵窗花訴說昔日風華。

幕後推手理仁柏舍美感公園的總策劃人、GQ雜誌總編輯杜祖業、建築師郭旭原、設計師黃惠美，在6日齊聚美感公園，在草地美學分享會上，和現場300多位聽眾，分享活美學與居住理想。

黃惠美認為，現場老城區巷弄保留了生活的平衡感，未來的建築將重塑生活溫度和質感，原有的大樹也將移植回來，就像把美感公園現在舒適的氛圍密封，等建築落成再度打開。

理仁柏舍美感公園活動到今年12月13日，開放時間為每周六、日上午11時到晚間6時，並攜手「火山花店」打造假日花店，更多訊息可加入官方Line帳號或臉書粉專。

AAM精銳藝術館發言人王碧竣說，AAM精銳藝術節締造6萬人參觀紀錄，今年邀6名藝術工作者在龍井遊園北路共同籌劃「藝游位境」奇幻森林藝術地景，包括巨型紅色扶桑花、長頸鹿母子情、雪白竹海、巨鯨海龜優游的綠色森林、深情等候的燈泡人等門6件大型作品。

理仁柏舍美感公園藝文特區開放到本月13日，圖為6日舉辦草地美學分享會，吸引民眾聆聽。記者趙容萱／攝影
理仁柏舍美感公園藝文特區開放到本月13日，圖為6日舉辦草地美學分享會，吸引民眾聆聽。記者趙容萱／攝影
理仁柏舍美感公園藝文特區開放到本月13日，圖為6日舉辦草地美學分享會，吸引民眾聆聽。記者趙容萱／攝影
理仁柏舍美感公園藝文特區開放到本月13日，圖為6日舉辦草地美學分享會，吸引民眾聆聽。記者趙容萱／攝影
龍井東海藝術特區AAM精銳藝術節「藝游位境」奇幻森林地景藝術展期到本月27日。記者趙容萱／攝影
龍井東海藝術特區AAM精銳藝術節「藝游位境」奇幻森林地景藝術展期到本月27日。記者趙容萱／攝影

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