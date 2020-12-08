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台中雅豐盃公益慈善健走活動 4年募百萬助弱勢

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
「雅豐盃」慈善公益健走12月20將在台中市神岡區仁愛公園熱鬧展開，圖為去年活動盛況。圖／主辦單位提供
「雅豐盃」慈善公益健走12月20將在台中市神岡區仁愛公園熱鬧展開，圖為去年活動盛況。圖／主辦單位提供

邁入第四屆的「雅豐盃」慈善公益健走12月20將在台中市神岡區仁愛公園熱鬧展開。主辨單位雅豐不動產團隊總經理紀樹能說，雅豐盃以「您來運動、雅豐就為您捐一百元」為號召，為神岡、大雅等地區弱勢族群募集關懷，今年已吸引3千多名民眾搶先報名，今年第四屆，累計捐款已突破100萬元，盼拋磚引玉，為社會帶來暖流。

紀樹能指出，「雅豐盃」一年辦得比一年熱鬧，參加健走人數第一年1000人、第二年2000年，第三年3000人成長，預計加上今年可突破萬人，以每人捐贈100元，與民眾一起做公益。今年除了健走，更結合聖誕裝扮比賽，用嘉年華會健走方式增進聖誕繽紛過節氣氛，讓民眾關懷弱勢，也能養成運動習慣。

他說明，捐贈金額用來協助神岡、大雅地區中低收入戶與邊緣戶和清寒獎學金，本屆公益健走活動的捐款，將另捐贈清寒優秀獎學金給大雅區上楓國小、神岡區社口國小、潭子區僑忠國小、北屯區大鵬國小、豐原區豐原國中、合作國小，四屆共累積捐款突破百萬元。

雅豐盃第四屆慈善公益健走活動，12月20日早上7時以神岡區仁愛公園為起點，行經大雅區戰車公園後折返回出發地，來回健走距離8公里，活動現場除了熱鬧健走外，還有聖誕裝扮比賽應景聖誕節過節繽紛，現場還會有聖誕老公公送精美禮品給小朋友，另有免費視障按摩、惠明盲校表演等。

「雅豐盃」慈善公益健走12月20將在台中市神岡區仁愛公園熱鬧展開，今年結合耶誕裝扮比賽，增加過節氣氛。記者趙容萱／攝影
「雅豐盃」慈善公益健走12月20將在台中市神岡區仁愛公園熱鬧展開，今年結合耶誕裝扮比賽，增加過節氣氛。記者趙容萱／攝影

健走 捐款

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