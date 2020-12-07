快訊

央行出手打炒房 賴正鎰：原子彈來了

拒買福灣！桂冠「巧克力湯圓」全面停產、收入捐公益

中台灣治理平台提3案預算增8倍 中市府：深化合作

中央社 / 台中7日電

台中市研考會明年度編列「中台灣區域治理平台」預算新台幣576萬多元，和今年相較增加8倍，但今年中市僅提3案，議員要求全數刪除，市府表示，明年五大面向發展，合作更深化。

台中市議會今天進行明年度預算二讀會，民進黨市議員江肇國指出，「中台灣區域治理平台」明年度預算經費，從109年度的69萬多元，明年增加到576萬多元，增加8倍。中台灣區域治理平台僅是與台中的鄰近縣市針對議題提出合作案，無實際執行能力與成果效益，根本浮編預算。

江肇國指出，中台灣區域治理平台由4縣市增加為7縣市，市長盧秀燕上任至今，108年合作提案共35案，由台中市提出的共計19案，109年合作提案共23案，台中市僅提出3案。

江肇國痛批，縣市數量增加，提案量卻減少，顯見各縣市興致缺缺，完全喪失「中台灣區域治理平台」成立宗旨，今年度開會主軸是「反萊豬」，根本淪為國民黨縣、市長的聯誼平台。

江肇國表示，前市府雖僅有4縣市，但跨越黨派且達成多項實績，如：中彰投食物銀行、公車延駛到苗栗苑裡、南投草屯。現在市府所籌組的充其量為國民黨聯誼會，開會決議所要執行的內容也多為各縣市政府各局處內所編列活動經費，這樣的聯誼會由縣市長自己掏腰包即可。

研考會主委吳皇昇表示，數據顯示，盧秀燕上任後擴大合作縣市，預算未因此驟升，明年將聚焦「空污環保、經濟發展、交通建設、觀光旅遊、農產行銷」等五大面向，讓預算獲得更有效的運用、合作更為深化。

台中市

延伸閱讀

中捷綠線何時復駛 盧秀燕：視北捷局報告做出決策

中捷12/19正式通車難！ 盧秀燕：北捷提報告才是決策點

台中捷運成敗影響大 政壇解析：一條中捷綁住柯盧龍

中央公園瑞籍設計師驚傳染疫 盧秀燕：永遠是台中家人

相關新聞

南投埔里祈安清醮法會落幕 南壇朱雀印卻不見了

南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會昨落幕，卻傳出放置在東西南北4大醮壇供蓋印集章的神獸圖印竟「三缺一」，而不見的是放在南壇的...

彰化縣今年入選4個經典小鎮 串連在地特色動起來

交通部觀光局今年再選出30個經典小鎮，彰化一口氣入列4鄉鎮，包括「三多小鎮社頭鄉」、「海牛文化芳苑鄉」、「全臺唯一活鐵道...

南投生活重建協會送餐21年 企業組團當志工還捐車

南投縣生活重建協會服務在地長輩21年，每天送餐不曾間斷，有熱心企業率領員工進駐當地3天協助烹飪料理備餐，並跟隨訪視送餐個...

三位市長同台剪綵市民大按讚 幕後是盧秀燕獨排眾議

台中市中央公園昨天開幕，台中市三位市長首見同台為重大建設剪綵， 不少市民看到三人互動，大喊「就是要這樣」「政治少一點顏色...

影／螞蟻金服贏在大數據？ 中市議員籲市府訂自治條例防患

大數據應用已是顯學，資訊取用權與個人資料隱私及安全等議題益形重要，台中市議會今舉行第四次定期會民政與財經項目總預算二讀會...

南投首批青宅坪數大 林明溱允二期蓋小坪數房型

南投縣去年推動興建青年住宅，但第一期青宅規劃為3房和4房兩型，不含車位就要500至600萬元，房型過大，申購價格負擔沉重...

影／急診醫師說「喝酒的人都是垃圾」？醫院：不實指控

一名女子上臉書爆怨公社指控，前天凌晨她酒後在家跌倒頭受傷，被送到衛福部豐原醫院急診，聽到急診醫師說「社會敗類，喝酒的人都...

紡織老闆做愛心不間斷 行善動力來自這個人

彰化愛心企業伸仁紡織董事長白璨榮長期照顧弱勢，近年轉為關心身心障者的需要，歲末年終捐贈居家智能電動床、防褥瘡床墊及輪椅護...

台中國際委員會中央級大咖雲集 集外交國防兩岸菁英

台中市政府國際事務委員會有外交大咖加持，外交部前部長楊進添、歐鴻鍊、大陸委員會前主委夏立言、國防部次長張良任4位外交、國...

網路爆紅！彰化一線天秘境遭破壞 社區無奈擬暫時關閉

彰化市秘境八卦山一線天步道最近因有網紅拍照貼上網，引起討論熱潮，從11月中大批遊客湧入清幽步道，讓長期維護管理的桃源社區...

宣導八大類場所戴口罩 南投今晚重啟防疫宣導隊

配合中央秋冬專案，南投縣衛生局今天重啟防疫宣導隊，針對8大類場域應佩戴口罩，同時加強取締宣導，將依所屬場所人潮擁擠採重點...

台中大里德芳路餐廳林立 地方爭取成立美食商圈

台中市大里區德芳路一帶近年來發展快速，各式餐廳林立，地方因此積極爭取設置「德芳美食商圈」，並在日前協調會中推舉魏益川里長...

熱門新聞

北市青山宮遶境途經飯店有男女在窗台上演活春宮 警將偵辦

萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

有感遶境吵雜又易引火災 網齊讚行天宮是宮廟界清流

陽明山擎天崗水牛6死集體暴斃？ 陽管處：已送化驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。