中台灣治理平台提3案預算增8倍 中市府：深化合作

台中市研考會明年度編列「中台灣區域治理平台」預算新台幣576萬多元，和今年相較增加8倍，但今年中市僅提3案，議員要求全數刪除，市府表示，明年五大面向發展，合作更深化。

台中市議會今天進行明年度預算二讀會，民進黨市議員江肇國指出，「中台灣區域治理平台」明年度預算經費，從109年度的69萬多元，明年增加到576萬多元，增加8倍。中台灣區域治理平台僅是與台中的鄰近縣市針對議題提出合作案，無實際執行能力與成果效益，根本浮編預算。

江肇國指出，中台灣區域治理平台由4縣市增加為7縣市，市長盧秀燕上任至今，108年合作提案共35案，由台中市提出的共計19案，109年合作提案共23案，台中市僅提出3案。

江肇國痛批，縣市數量增加，提案量卻減少，顯見各縣市興致缺缺，完全喪失「中台灣區域治理平台」成立宗旨，今年度開會主軸是「反萊豬」，根本淪為國民黨縣、市長的聯誼平台。

江肇國表示，前市府雖僅有4縣市，但跨越黨派且達成多項實績，如：中彰投食物銀行、公車延駛到苗栗苑裡、南投草屯。現在市府所籌組的充其量為國民黨聯誼會，開會決議所要執行的內容也多為各縣市政府各局處內所編列活動經費，這樣的聯誼會由縣市長自己掏腰包即可。

研考會主委吳皇昇表示，數據顯示，盧秀燕上任後擴大合作縣市，預算未因此驟升，明年將聚焦「空污環保、經濟發展、交通建設、觀光旅遊、農產行銷」等五大面向，讓預算獲得更有效的運用、合作更為深化。