南投文創工藝小鎮埔里、竹山 共同入選經典小鎮3.0
交通部觀光局上周公布經典小鎮 3.0 名單，南投縣埔里鎮、竹山鎮繼集集之後入選，埔里可體驗特色手工造紙外，竹山更是文創工藝的重鎮，南投縣觀光處長陳志賢表示，將以兩個以手工藝為特色的城鎮，打造並發展精緻旅遊，讓全國遊客到竹山可以體驗到高品質的深度之旅。
處長陳志賢表示，很高興聽聞南投縣繼集集之後，再有埔里及竹山兩鎮入選2021經典小鎮的名單，以埔里為例，不但是南投的花都，更是國內的宗教聖地，加上不少以生態、美食、農産、運動及觀光工廠在內的多元體驗場域，南投縣政府計畫將埔里打造成為國際級幸福温泉城鎮。
而竹山特有的竹海美景，更是國內著名的茶葉、蕃薯重鎮；加上開發歷史久遠，鎮內的百年老街、古蹟漫遊以竹藝手工藝豐富，將打造為文創工藝小鎮，做為八通關古道起點，清代曾建雲林縣城於此，故有前山第一城的美譽。
鎮長陳東睦指出，「竹山已經準備好了！」不僅地景資源豐富，鎮內共有7位台灣工藝之家認證的工藝師，2021年，以竹山牛舞花竹藝燈會為起點，展現以竹為主體的工藝技術精湛，，今年榮獲交通部2021經典小鎮後，，配合交通部推動三觀政策及主題旅遊年，整合文化，觀光資源，真實呈現出台灣傳統社會當時獨特的竹生活工藝與特色竹文化。
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