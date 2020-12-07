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南投埔里祈安清醮法會落幕 南壇朱雀印卻不見了

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮祈安清醮法會在4大醮壇放置神獸印供民眾集章，未料朱雀印（前）卻不翼而飛。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮祈安清醮法會在4大醮壇放置神獸印供民眾集章，未料朱雀印（前）卻不翼而飛。記者賴香珊／攝影

南投縣埔里鎮庚子年祈安清醮法會昨落幕，卻傳出放置在東西南北4大醮壇供蓋印集章的神獸圖印竟「三缺一」，而不見的是放在南壇的朱雀印章，當地圖書館今已將3壇神獸收回館內，並盼拿走者歸還，明起仍會提供集印帖讓民眾補蓋。

埔里公所指出，埔里地區每12年1大醮，透過傳統醮祭祈安求福歷史悠久，今年因屆滿兩甲子，因此特別結合地方創生元素，期間除推出醮遊服務，更開發有祈福集印帖、杯墊、環保袋、神獸文創口罩、肥皂、埔樂12醮紀念酒等文創品。

其中，「埔里醮好祈福集印帖」是由當地鎮立圖書館設計印製1200本，並以漢代瓦當的青龍、白虎、朱雀、玄武等4方神獸圖案刻製印章，放置在東西南北4大醮壇的藝文展覽區，讓民眾蓋在集印帖或其他書簿或紀念冊上收集留念。

未料，昨清醮法會落幕後，工作人員整理現場發現，原本放在南壇老照片展區的「朱雀印」竟不翼而飛，經一夜尋找沒能找回，導致4神獸印三缺一，部分民眾也因此無法完成集印帖，氣得在臉書po文，網友則紛籲拿走印章者應趕快歸還。

昨晚傳出朱雀印不見後，其他3壇工作人員急收回青龍、白虎、玄武3神獸印，並於今天繳回圖書館；館方則表示，收回的3個神獸印明天起會供民眾補蓋，而朱雀印若是被拿走盼民眾能歸還，若真尋不回將重新刻章，不會讓神獸印三缺一。

南投縣埔里鎮立圖書館今年為祈安清醮法會設計印製「埔里醮好祈福集印帖」。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮立圖書館今年為祈安清醮法會設計印製「埔里醮好祈福集印帖」。記者賴香珊／攝影

埔里 圖書館 文創

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