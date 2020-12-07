快訊

陽明山擎天崗6頭水牛集體暴斃？ 陽管處證實回應了

央行打炒房主因曝光 銀行不動產貸款占比逼近歷史高點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣今年入選4個經典小鎮 串連在地特色動起來

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
今年入選經典小鎮的社頭鄉素有「芭樂王國」及「襪子故鄉」的美名，近年清水岩寺園區也推生態小旅行獲好評。記者林宛諭／攝影
今年入選經典小鎮的社頭鄉素有「芭樂王國」及「襪子故鄉」的美名，近年清水岩寺園區也推生態小旅行獲好評。記者林宛諭／攝影

交通部觀光局今年再選出30個經典小鎮，彰化一口氣入列4鄉鎮，包括「三多小鎮社頭鄉」、「海牛文化芳苑鄉」、「全臺唯一活鐵道資產彰化市」與「全台酒莊密度最高的二林鎮」，將配合2021自行車旅遊年及2022鐵道觀光旅遊年加強行銷在地觀光。

日前交通部部長林佳龍到彰化社頭鄉視察時，當場加碼說會將社頭列入經典小鎮，並會再保留更多經典小鎮名額給彰化縣，最近交通部公佈今年30個經典小鎮，彰化縣就入選4鄉鎮，成為全國入選最多縣市。

交通部並已在12月4日由部長林佳龍頒獎，由社頭鄉長劉錦昌、芳苑鄉主任秘書王文欽、彰化市長林世賢、二林鎮長蔡詩傑與縣府城觀處副處長湯國榮前往授證。

社頭鄉長劉錦昌說，社頭鄉素有「芭樂王國」之美名，後又成為「襪子的故鄉」，早期家庭即成為小型織襪工廠，造成當時社頭鄉到處是董事長的景象，除了芭樂及襪子，社頭還有許多景點值得遊玩，透過小旅行活動，可走讀社頭，品嘗地方小吃及探訪私房景點。

彰化市長林世賢說，彰化市為歷史悠久的文化古城，最具代表性的是八卦山，也是早期彰化八景之一，從早期重要戰場轉變為彰化人生活休閒的重要地區。還有全臺唯一活的鐵道資產「扇形車庫」，提供列車維修保養、補給調度，也有「火車頭旅館」之稱，彰化市還有肉圓、爌肉飯、蛤仔麵等知名小吃，是擁有豐富自然景觀、歷史文化古蹟、小吃文化等值得深度品味的好地方。

二林鎮長蔡詩傑說，二林鎮是全臺酒莊密度最高的地方，也是全台蕎麥重要產地，加上紅薏仁，形成「二林三寶」名號，二林鎮還有不同季節限定的花海美景，每年3、4月的木棉花道，9到11月的美人樹花海、12月的蕎麥花海，歡迎大家來二林鎮品酒賞花，體驗二林魅力。　　

芳苑鄉主任秘書王文欽說，芳苑鄉「海牛文化」是彰化縣的重要無形資產，近年來也運用海牛開拓潮間帶生態旅遊、採蚵體驗等，成為芳苑生態旅遊的獨特之處。另外「王功漁火」曾是彰化八景之一，雖然芳苑鄉海岸滿布黑色泥沙礫石，反而打造出全台引以為傲的生態旅遊。

湯國榮說，從2019年彰化的鹿港、田尾入選經典小鎮，2020年的田中、二水再人選，加上今年入選的彰化已有 8個經典小鎮，縣府已開始整合經典小鎮的社區與觀光資源，積極與旅行社、鄉鎮公所、農會、商圈及社區發展協會等規劃小鎮慢旅遊程，讓大家來彰化體驗小鎮風情，感受彰化小鎮的熱情與美好。

交通部觀光局今年選出30個經典小鎮，彰化縣一口氣入選社頭鄉、芳苑鄉、彰化市與二林鎮4鄉鎮，其中社頭鄉清水岩溫泉露營區也已完成委外民營，預計明年7月試營運，希望成為經典小鎮另一亮點。記者林宛諭／攝影
交通部觀光局今年選出30個經典小鎮，彰化縣一口氣入選社頭鄉、芳苑鄉、彰化市與二林鎮4鄉鎮，其中社頭鄉清水岩溫泉露營區也已完成委外民營，預計明年7月試營運，希望成為經典小鎮另一亮點。記者林宛諭／攝影

社頭鄉 鐵道

延伸閱讀

彰化萬人血清調查確定違法 衛福部將開罰最重百萬

血清抗體調查違倫理審查將裁處 彰縣衛生局長：未收到公文

彰化員林鐵道地景圖出爐 鐵路撲克牌找回高架前的鐵道回憶

找回吃米的人 彰化竹塘農會創意米食產品開發大家味蕾

相關新聞

網路爆紅！彰化一線天秘境遭破壞 社區無奈擬暫時關閉

彰化市秘境八卦山一線天步道最近因有網紅拍照貼上網，引起討論熱潮，從11月中大批遊客湧入清幽步道，讓長期維護管理的桃源社區...

影／急診醫師說「喝酒的人都是垃圾」？醫院：不實指控

一名女子上臉書爆怨公社指控，前天凌晨她酒後在家跌倒頭受傷，被送到衛福部豐原醫院急診，聽到急診醫師說「社會敗類，喝酒的人都...

設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

南投縣政府將斥資3億元在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，設計草圖近期出爐，其塔體高度達58公尺，可透過雙螺旋狀樓...

彰化縣今年入選4個經典小鎮 串連在地特色動起來

交通部觀光局今年再選出30個經典小鎮，彰化一口氣入列4鄉鎮，包括「三多小鎮社頭鄉」、「海牛文化芳苑鄉」、「全臺唯一活鐵道...

南投生活重建協會送餐21年 企業組團當志工還捐車

南投縣生活重建協會服務在地長輩21年，每天送餐不曾間斷，有熱心企業率領員工進駐當地3天協助烹飪料理備餐，並跟隨訪視送餐個...

三位市長同台剪綵市民大按讚 幕後是盧秀燕獨排眾議

台中市中央公園昨天開幕，台中市三位市長首見同台為重大建設剪綵， 不少市民看到三人互動，大喊「就是要這樣」「政治少一點顏色...

影／螞蟻金服贏在大數據？ 中市議員籲市府訂自治條例防患

大數據應用已是顯學，資訊取用權與個人資料隱私及安全等議題益形重要，台中市議會今舉行第四次定期會民政與財經項目總預算二讀會...

南投首批青宅坪數大 林明溱允二期蓋小坪數房型

南投縣去年推動興建青年住宅，但第一期青宅規劃為3房和4房兩型，不含車位就要500至600萬元，房型過大，申購價格負擔沉重...

紡織老闆做愛心不間斷 行善動力來自這個人

彰化愛心企業伸仁紡織董事長白璨榮長期照顧弱勢，近年轉為關心身心障者的需要，歲末年終捐贈居家智能電動床、防褥瘡床墊及輪椅護...

台中國際委員會中央級大咖雲集 集外交國防兩岸菁英

台中市政府國際事務委員會有外交大咖加持，外交部前部長楊進添、歐鴻鍊、大陸委員會前主委夏立言、國防部次長張良任4位外交、國...

宣導八大類場所戴口罩 南投今晚重啟防疫宣導隊

配合中央秋冬專案，南投縣衛生局今天重啟防疫宣導隊，針對8大類場域應佩戴口罩，同時加強取締宣導，將依所屬場所人潮擁擠採重點...

台中大里德芳路餐廳林立 地方爭取成立美食商圈

台中市大里區德芳路一帶近年來發展快速，各式餐廳林立，地方因此積極爭取設置「德芳美食商圈」，並在日前協調會中推舉魏益川里長...

熱門新聞

北市青山宮遶境途經飯店有男女在窗台上演活春宮 警將偵辦

萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

台中捷運成敗影響大 政壇解析：一條中捷綁住柯盧龍

有感遶境吵雜又易引火災 網齊讚行天宮是宮廟界清流

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。