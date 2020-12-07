彰化縣今年入選4個經典小鎮 串連在地特色動起來
交通部觀光局今年再選出30個經典小鎮，彰化一口氣入列4鄉鎮，包括「三多小鎮社頭鄉」、「海牛文化芳苑鄉」、「全臺唯一活鐵道資產彰化市」與「全台酒莊密度最高的二林鎮」，將配合2021自行車旅遊年及2022鐵道觀光旅遊年加強行銷在地觀光。
日前交通部部長林佳龍到彰化社頭鄉視察時，當場加碼說會將社頭列入經典小鎮，並會再保留更多經典小鎮名額給彰化縣，最近交通部公佈今年30個經典小鎮，彰化縣就入選4鄉鎮，成為全國入選最多縣市。
交通部並已在12月4日由部長林佳龍頒獎，由社頭鄉長劉錦昌、芳苑鄉主任秘書王文欽、彰化市長林世賢、二林鎮長蔡詩傑與縣府城觀處副處長湯國榮前往授證。
社頭鄉長劉錦昌說，社頭鄉素有「芭樂王國」之美名，後又成為「襪子的故鄉」，早期家庭即成為小型織襪工廠，造成當時社頭鄉到處是董事長的景象，除了芭樂及襪子，社頭還有許多景點值得遊玩，透過小旅行活動，可走讀社頭，品嘗地方小吃及探訪私房景點。
彰化市長林世賢說，彰化市為歷史悠久的文化古城，最具代表性的是八卦山，也是早期彰化八景之一，從早期重要戰場轉變為彰化人生活休閒的重要地區。還有全臺唯一活的鐵道資產「扇形車庫」，提供列車維修保養、補給調度，也有「火車頭旅館」之稱，彰化市還有肉圓、爌肉飯、蛤仔麵等知名小吃，是擁有豐富自然景觀、歷史文化古蹟、小吃文化等值得深度品味的好地方。
二林鎮長蔡詩傑說，二林鎮是全臺酒莊密度最高的地方，也是全台蕎麥重要產地，加上紅薏仁，形成「二林三寶」名號，二林鎮還有不同季節限定的花海美景，每年3、4月的木棉花道，9到11月的美人樹花海、12月的蕎麥花海，歡迎大家來二林鎮品酒賞花，體驗二林魅力。
芳苑鄉主任秘書王文欽說，芳苑鄉「海牛文化」是彰化縣的重要無形資產，近年來也運用海牛開拓潮間帶生態旅遊、採蚵體驗等，成為芳苑生態旅遊的獨特之處。另外「王功漁火」曾是彰化八景之一，雖然芳苑鄉海岸滿布黑色泥沙礫石，反而打造出全台引以為傲的生態旅遊。
湯國榮說，從2019年彰化的鹿港、田尾入選經典小鎮，2020年的田中、二水再人選，加上今年入選的彰化已有 8個經典小鎮，縣府已開始整合經典小鎮的社區與觀光資源，積極與旅行社、鄉鎮公所、農會、商圈及社區發展協會等規劃小鎮慢旅遊程，讓大家來彰化體驗小鎮風情，感受彰化小鎮的熱情與美好。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言