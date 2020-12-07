南投生活重建協會送餐21年 企業組團當志工還捐車

南投縣生活重建協會服務在地長輩21年，每天送餐不曾間斷，有熱心企業率領員工進駐當地3天協助烹飪料理備餐，並跟隨訪視送餐個案且陪伴用餐，今更捐贈1輛送餐專車及5部機車，盼送愛偏鄉能鼓勵該協會持續照顧當地長者。

而位在國姓鄉的生活重建協會從921地震後就照顧當地弱勢長輩，21年來每天送餐不曾間斷，每月備餐相關費用須自籌達400萬元，加上往返山區送餐，汽機車磨損消耗嚴重，台灣費森尤斯卡比公司得知後伸援捐車，並派員協助偏鄉公益。

台灣費森尤斯卡比公司指出，該公司每年辦理「為癌而跑」公益路跑，也長期關注偏鄉老人、弱勢族群等，獲知生活重建協會21年來服務地方長者，但需要更多資源完善服務，上周由員工組志工團進駐當地3天協助送餐、關懷訪視事宜。

「獨自在山區生活不簡單！」蔡姓志工說，跟隨協會前進當地郊山受助個案家中後分配清掃或煮食，但其廚房空間狹小陰暗，煮到一半瓦斯還沒了；張姓志工則表示，因廚房空間有限，她挪到戶外煮東西，當下只覺得在這裡生活很不容易。

台灣費森尤斯卡比公司負責人邱建智則說，除關懷訪視，志工團更在陪同送餐過程中發現山區路況險惡，評估考量送餐員需求，決定幫忙他們更新交通設備，因此捐贈送1輛送餐專車及5部機車，希望協助並鼓勵協會持續照顧偏鄉長輩。