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影／螞蟻金服贏在大數據？ 中市議員籲市府訂自治條例防患

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
市議員李中指出，大數據應用普遍，要求市府訂定自治理條例防患未然。記者陳秋雲／攝影
市議員李中指出，大數據應用普遍，要求市府訂定自治理條例防患未然。記者陳秋雲／攝影

大數據應用已是顯學，資訊取用權與個人資料隱私及安全等議題益形重要，台中市議會今舉行第四次定期會民政與財經項目總預算二讀會議，市議員李中要求市府法制局與相關局處研議，制訂大數據保存與應用自治條例。李中並問市長盧秀燕，議會兩年前已通過成立「數位治理局」，如今還設嗎？盧市長表示，財源與人力充裕，未來會設置。

李中表示，以日前準備上市被大陸官方暫停的「螞蟻金服」為例，馬雲準備透過線上發展小額貸款業務，與傳統1比10的放款相較，螞蟻金服的線上小額貸款可以做到1比100，他們的信心就是來自大數據的分析，精準地在借貸前分析借貸者狀況，進而放款。

李中表示，市府資訊中心的業務僅限1999人工專線，這樣接案式的型態顯然落伍。李中舉例，今年新冠疫情爆發後，中國大陸透過人工智慧，以網路機器人方式提供醫療相關諮詢數10億次，節省人力又有效率，應用成功，顯然不論公私部門，大數據都是未來重要的發展趨勢。

李中指出，市政府編列公務預算，不論自辦或委辦，都會蒐集或產生許多資料，例如交通局委託巨大企業辦理iBike計畫已近10年，使用者註冊或使用產生的大數據，理應由交通局負責掌握、維護與分析，進而優化公共運輸政策，而不是交給民間企業保存。前市長林佳龍任內發行的花博卡，市民當時所簽的同意書條款，完全不限制受委託企業三立電視公司的使用範圍，顯然違反個人資料保護法與有限度利用的精神。

大數據的資料產生與應用範圍越來越廣，和個人隱私有所衝突的機率就會增加，李中認為， 台中市府有必要制訂一部關於大數據利用的自治條例，做好資料安全維護，保障市民個人隱私，另方面兼顧應用效率，例如分析舉辦過的購物節消費型態，協助相關產業提升競爭力。

李中表示，議會已通過數位治理局的組織編制，數位治理的需求越來越高，他問盧市長會不會設置？盧秀燕回應，財政狀況優化後，會破除萬難編列預算，未來會讓數位治理局能上線運作， 讓市政府走向智慧營運。

台中市長盧秀燕表示，未來財源充裕時會設置位數位治理局。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕表示，未來財源充裕時會設置位數位治理局。記者陳秋雲／攝影

盧秀燕

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