影／急診醫師說「喝酒的人都是垃圾」？醫院：不實指控

一名女子上臉書爆怨公社指控，前天凌晨她酒後在家跌倒頭受傷，被送到衛福部豐原醫院急診，聽到急診醫師說「社會敗類，喝酒的人都是垃圾」，衛福部豐原醫院今天播放當天急診影像說明，女患者的指控不實，醫師沒講過這些話，醫院可理解患者就醫時的不愉快，但要求她在網路上的不實指控內容撤文。

一名女子在臉書爆怨公社說，她前晚半夜起床上廁所不小心滑倒，頭撞受傷，被送到醫院急診，她說自己有喝酒，但在急診卻被醫師冷嘲熱諷說「社會敗類，喝酒的人都是垃圾」。

女子說，她絕不願意進醫院浪費醫療資源，自己是單親媽媽，利用放假時間在家小酌，沒有酗酒習慣，醫師說的話，讓她氣得當場坐起來跟醫師對質，她的貼文也引起網友熱烈討論。

豐原醫院今天下午說明經過，副院長張正一表示，院方這幾天先釐清事情經過，會和醫護人員溝通輔導，但檢視急診監視影像中，全程沒聽到醫師對這名女子說這些話，李醫師可能是半夜看到一位媽媽，抱著嬰兒，陪同酒醉的人就醫，心情可能受影響，也許口氣上並不和善，院方會和李醫師再溝通，造成女患者心裡不快感到抱歉，院方將主動關心並聯絡這名女患者，再了解她的說法和病況，但也要求她撤文，在網路上的不實指控。

今天公布的監視影像中，可看到女患者被送到急診室，她媽媽抱著一名幼兒陪同，並聽到急診室內，急診李姓醫師對女患者說，希望她喝酒後去睡覺，還說酒要裝在肚子裡，不要裝在腦子裡，女患者認為李醫師在罵她，李醫師強調不是罵，只是在講做人的道理，喝酒後就應該去睡覺。