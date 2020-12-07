能高越嶺道遭帳篷阻路 南投林管處：未來增罰則

能高越嶺道遭人搭帳篷阻礙通行，對此，南投林管處今天表示，著手修改山屋及營地利用須知，未來加列相關罰則，目前請工作人員加強勸導，也研議將天池山莊委外經營管理清潔。

山林開放政策加上疫情無法出國旅遊，登山成為熱門活動，全國山難救助案增加，連帶登山亂象也不少，有民眾日前行走能高越嶺道，卻發現步道上有多頂帳篷擋路，氣得發文指出「路就夠小了，不要搭帳篷在路中間，從旁邊繞很危險」，並附注地點在13.5公里處。

文章被轉發到網路登山社團，有網友指這種帳篷很堅固、重量不輕，應是天池山莊住宿客滿，只好露宿步道，是當地高山協作搭設，對此，轄管單位林務局南投林區管理處今天表示，高山協作是否在步道搭帳篷，目前核查中，但以外觀研判，有可能是協作協助搭設。

在步道搭帳篷目前無罰則，南投林區管理處指出，原天池山莊申請須知，僅規範可紮營地點僅限天池山莊前營位，為因應山林開放政策，正著手修改山屋及營地經營管理與住宿利用申請作業須知，未來加列罰則。

攀登能高越嶺道，天池山莊是重要住宿點，有關山莊住宿預訂狀況，南投林管處表示，天池山莊可申請床位數88床，營地數22座，山莊自從今年9月1日整修後開放，已預約到明年2月7日。

南投林管處表示，在步道搭帳篷影響通行安全，為避免發生意外，會請現場工作人員加強勸導，並參酌其他林管處管理方式，委託專業管理團隊協助山屋經營管理及清潔，也將同步修改山屋及營地經營管理與住宿利用申請作業須知，維護山林清潔及登山秩序。