快訊

你可能不知...小吃攤上的這些品項很多是進口豬！

疫情取消婚禮蜜月賠20萬 他拿頭期款投資4檔台股又狂賠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紡織老闆做愛心不間斷 行善動力來自這個人

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化愛心企業伸仁紡織董事長白璨榮捐出的智能電動床有13段的功能。記者林敬家／攝影
彰化愛心企業伸仁紡織董事長白璨榮捐出的智能電動床有13段的功能。記者林敬家／攝影

彰化愛心企業伸仁紡織董事長白璨榮長期照顧弱勢，近年轉為關心身心障者的需要，歲末年終捐贈居家智能電動床、防褥瘡床墊及輪椅護腰靠墊價值超過140萬元給縣府，社會處將媒合有需求且經濟弱勢個案，以減輕主要照顧者的負擔。

白璨榮投入公益不餘遺力，他表示，會做公益是受到爺爺白福勝啟蒙，在他國小4年級時，爺爺就捐出2000元協助和東國小興建校舍，但實際上曾祖父曾連孩子都幾乎養不起，爺爺要後代謹記他們曾是很貧窮的家族，有能力就要回饋社會。

白璨榮近年也照顧92歲行動不便老父，相當有感觸，他說，捐出的智能電動床有13段的功能，可側翻身，也能頭部、腳步翻動，且可以定時操控，對照顧者來說有相當大的幫助，另輪椅護腰靠墊則加裝綁繩讓脊椎損傷等使用者坐起來更舒適，嘉惠身心障礙朋友。

彰化縣長王惠美頒贈感謝狀，她指出，認識白董事長已有十來年，一開始白董事長贊助學校獎學金，並陸續贊助孩子們的襪子、籃球等，現在更擴大連孩子們的書本、長輩的拉筋架、運動器材、以及裁縫機、拷克機等，近期又捐贈給警察同仁2千多件透氣背心以及4百多支交通指揮棒，今天又大手筆捐贈10床電動床、100床防褥瘡床墊及100個輪椅護腰靠墊，在聖誕節前夕當耶誕老公公讓需要的朋友備感溫暖。

彰化愛心企業伸仁紡織董事長白璨榮捐出的智能電動床有13段的功能，可側翻身，也能頭部、腳步翻動。記者林敬家／攝影
彰化愛心企業伸仁紡織董事長白璨榮捐出的智能電動床有13段的功能，可側翻身，也能頭部、腳步翻動。記者林敬家／攝影
彰化愛心企業伸仁紡織董事長白璨榮（右）長期照顧弱勢，今天捐贈居家智能電動床、防褥瘡床墊及輪椅護腰靠墊價值超過140萬元給縣府。記者林敬家／攝影
彰化愛心企業伸仁紡織董事長白璨榮（右）長期照顧弱勢，今天捐贈居家智能電動床、防褥瘡床墊及輪椅護腰靠墊價值超過140萬元給縣府。記者林敬家／攝影

警察

延伸閱讀

老翁寒夜中呆坐路旁輪椅上 桃園龍潭警查身分助返家

白河商圈馬拉松周日登場 輪椅組為身障選手加油

佑統董座妻生產童醫院急手術 感恩捐贈加大尺寸輪椅

「每個月給你錢，還照顧成這樣...」 最易惹怒家庭照顧者的十大困擾句

相關新聞

網路爆紅！彰化一線天秘境遭破壞 社區無奈擬暫時關閉

彰化市秘境八卦山一線天步道最近因有網紅拍照貼上網，引起討論熱潮，從11月中大批遊客湧入清幽步道，讓長期維護管理的桃源社區...

設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

南投縣政府將斥資3億元在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，設計草圖近期出爐，其塔體高度達58公尺，可透過雙螺旋狀樓...

紡織老闆做愛心不間斷 行善動力來自這個人

彰化愛心企業伸仁紡織董事長白璨榮長期照顧弱勢，近年轉為關心身心障者的需要，歲末年終捐贈居家智能電動床、防褥瘡床墊及輪椅護...

台中國際委員會中央級大咖雲集 集外交國防兩岸菁英

台中市政府國際事務委員會有外交大咖加持，外交部前部長楊進添、歐鴻鍊、大陸委員會前主委夏立言、國防部次長張良任4位外交、國...

宣導八大類場所戴口罩 南投今晚重啟防疫宣導隊

配合中央秋冬專案，南投縣衛生局今天重啟防疫宣導隊，針對8大類場域應佩戴口罩，同時加強取締宣導，將依所屬場所人潮擁擠採重點...

台中大里德芳路餐廳林立 地方爭取成立美食商圈

台中市大里區德芳路一帶近年來發展快速，各式餐廳林立，地方因此積極爭取設置「德芳美食商圈」，並在日前協調會中推舉魏益川里長...

獲選十大伴手禮 臻品植萃希望一同嘉惠中彰苗農民

中醫師陳勇利利用國內外具藥養生效用植物製作成茶包，並開創出「臻品植萃」品牌行銷各地，不但把養生日常化，也利用這些植物的銷...

麗寶樂園渡假區配合秋冬防疫 遊客自主戴口罩超過9成

中央流行疫情指揮中心推動秋冬防疫專案，公布8大類場所應佩戴口罩，室內未配戴口罩者可開罰、室外則勸導，麗寶樂園渡假區配合防...

85歲阿嬤回診突臉斜無法說話 惡性半球性腦梗塞被救回

苗栗一名85歲阿嬤日前正等著兒子帶她回診追蹤心血管慢性病時，突然臉部歪斜、無法說話，家人急送她到台中大甲光田綜合醫院急救...

彰化青年住宅 票選格局再發包

彰化縣第1座青年住宅近日遴選出規畫設計廠商，為符合青年需求，將先提出2房與3房各不同格局設計圖，讓民眾票選，整體評估後再...

埔里祈安清醮 爭納無形文化資產

南投縣埔里鎮舉辦「清醮」，今年邁入120年，不僅全鎮配合吃素，鎮民多願意配合繳納「丁口錢」，幾乎成為全鎮運動，埔里公所爭...

台中水湳「中央公園」開幕 3任市長同框共賀

台中水湳經貿園區的「中央公園」，與台中大車站計畫中的新站商場「鐵鹿大街」商店街，都在昨正式開幕。

熱門新聞

北市青山宮遶境途經飯店有男女在窗台上演活春宮 警將偵辦

萬華青山宮遶境最後一哩路火警 爐主淚崩：別再放鞭炮了！

南投埔里清醮吃素7日 深夜開葷「賣肉的」全被包圍

感動！3位台中市長為中央公園開幕 互相扶持一棒接一棒

青山宮遶境擾民 林昶佐被嗆：2024送你回去當歌手！

設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。