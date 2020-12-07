紡織老闆做愛心不間斷 行善動力來自這個人

彰化愛心企業伸仁紡織董事長白璨榮長期照顧弱勢，近年轉為關心身心障者的需要，歲末年終捐贈居家智能電動床、防褥瘡床墊及輪椅護腰靠墊價值超過140萬元給縣府，社會處將媒合有需求且經濟弱勢個案，以減輕主要照顧者的負擔。

白璨榮投入公益不餘遺力，他表示，會做公益是受到爺爺白福勝啟蒙，在他國小4年級時，爺爺就捐出2000元協助和東國小興建校舍，但實際上曾祖父曾連孩子都幾乎養不起，爺爺要後代謹記他們曾是很貧窮的家族，有能力就要回饋社會。

白璨榮近年也照顧92歲行動不便老父，相當有感觸，他說，捐出的智能電動床有13段的功能，可側翻身，也能頭部、腳步翻動，且可以定時操控，對照顧者來說有相當大的幫助，另輪椅護腰靠墊則加裝綁繩讓脊椎損傷等使用者坐起來更舒適，嘉惠身心障礙朋友。