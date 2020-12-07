中捷綠線何時復駛 盧秀燕：視北捷局報告做出決策

台中捷運綠線何時恢復通車，台中市長盧秀燕今天表示，台北捷運局報告因不夠完善退回，要求12月11日遞交第2次報告，約1至2天會做出決策。市府交通局強調，安全無虞才會通車。

台中捷運綠線因列車的連結器軸心斷裂故障，試營運6天喊卡，後又發現第2支軸心有斷裂情形，市府退回北捷局報告，盧秀燕要求重新檢測。台北市長柯文哲昨天親赴中捷機廠視察，了解故障的調查情形並檢視故障的列車零件。

台中市議會今天進行定期會，多名市議員關注中捷恢復通車時間、北捷局何時提出報告以及列車連結器出問題後，當天仍繼續營運等後續究責問題，並要求應召開臨時會，檢視北捷局報告。

民進黨籍市議員陳淑華指出，第1輛列車發生問題後並未全面停駛，後來發現第2輛有問題的列車，當時還載客繼續行駛，讓人捏把冷汗。

民進黨籍市議員江肇國表示，中捷試營運發生故障，當天事故的後續處理以及試營運前的測試是否有問題，至今都只看到市府向北捷局放話，中捷內部應展開調查究責。

民進黨籍市議員王立任表示，要求北捷局再提報告應設繳交時間，並召開臨時會，讓市民了解為何報告不通過的原因。

國民黨籍市議員陳政顯指出，市民關心恢復通車時間，市府在拿到報告後，應在12日宣布是否暫緩通車。

盧秀燕表示，此次故障的列車為在日本原裝的列車，日前北捷局報告中並未提到，所以退回要求重新檢視，並要求12月11日繳交第2次報告，收到報告後需要1至2天時間討論，報告確定安全無虞，將做出決策。

市府交通局長葉昭甫今天上午受訪，關於中捷營運在即卻因此受影響，是否向北捷局求償，葉昭甫表示，目前先著手找出原因與後續改善方式，再從契約面來探討責任與協商，從設計、材料、製造、安裝探討，因事涉川崎重工及美國材料提供廠商，正與北捷局及川崎重工釐清原因。