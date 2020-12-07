中市國際事務委員 邀歐鴻鍊4前部會首長加入

台中市政府國際事務委員會，遴聘包括前外交部長歐鴻鍊、楊進添，前陸委會主委夏立言與前國防部副部長張良任等4名前中央部會首長加入，藉由他們豐富經驗將台中推向國際。

台中市政府秘書處表示，市府於100年1月成立國際事務委員會，這屆委員共36人，皆為無給職，除出席會議提供專業意見，並協助接待重要外賓及代表市府出席重要國際會議或活動，在國際上為台中市發聲。

市府指出，國際事務委員會由曾任外交部次長的台中市副市長令狐榮達兼任副主委，委員囊括產、官、學界菁英代表，例如曾任外交部長的楊進添、歐鴻鍊，還有前陸委會主委夏立言、前國防部副部長張良任等人，盼藉由他們的豐富經驗將台中推向國際。

盧秀燕日前在出席國際事務委員會議時表示，今年全球面對疫情考驗，台中是一座國際化城市，在產業、觀光等面向受到相當程度衝擊。市府動員舉辦2020台灣燈會、台中購物節、新社花海暨台中國際花毯節等活動，吸引大量觀光消費人潮，讓台中在防疫之下兼顧民生經濟。

盧秀燕指出，最近許多旅居海外的優秀青年學子、專家也紛紛返鄉，市府研議提供實習、短期聘用等合作方案，讓這些人才能為台中貢獻所長。