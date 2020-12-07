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網路爆紅！彰化一線天秘境遭破壞 社區無奈擬暫時關閉

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市秘境八卦山一線天步道進入原始林，恍如隔世。圖／彰化市公所提供
彰化市秘境八卦山一線天步道進入原始林，恍如隔世。圖／彰化市公所提供

彰化市秘境八卦山一線天步道最近因有網紅拍照貼上網，引起討論熱潮，從11月中大批遊客湧入清幽步道，讓長期維護管理的桃源社區發展協會措手不及，塞車、衛生問題橫生，就連砂岩壁牆也被刻上名字，畫上圖案，讓維護志工相當心痛，彰化市長林世賢近日探訪後也很生氣，表示遊客若不潔身自愛，不排除暫時封閉秘境。

彰化市長林世賢多次走訪「一線天」步道，上星期六當場直播遭破壞現況，對於沿路多處被刻上名字的壁牆直呼「可惡到極點」，牆面也有遭人用手觸摸以至於呈現凹槽的景象，林世賢說，一線天步道屬於林務局用地，由住戶承租，長期由社區維護，並未正式對外開放，沒想到近日爆紅，珍貴自然景觀遭破壞，讓人痛心。

彰化一線天峽谷位於彰化市桃源里民宅巷弄進入原始林，恍如隔世，兩側高聳壁面越來越窄，沿著路徑急窄進入寬度只能容納一人鑽過的「一線天」，為砂礫岩沉積受雨水侵蝕切割而成，來回路程約要1小時，也可一路走到賞鷹平台，成為許多人探訪的秘境。

桃源社區理事長曾福生說，過去大家口耳相傳，步道人數不多，社區維護這處秘境，定期有志工整理打掃，原本想各項設施完成再開放民眾參觀，沒想到近日網紅拍照推波助瀾，這幾個周末突然湧進人潮車流，實在錯愕，目前與公所有共識，將擇日宣布暫停開放，等到相關管理、配套完成後再開放，並以登記導覽方式參觀。

曾福生也提到，一線天步道帶來人潮，社區一直都希望周遭有停車場、廁所等設施因應遊客需要，但用地法令限制無法克服，至今才會遲未宣布開放秘境，政府鼓勵地方創生，卻有種種限制，也讓地方無所適從。

一線天位於二側高聳的山壁內，在峽谷中往天空望去，就如同一線天。圖／彰化市公所提供
一線天位於二側高聳的山壁內，在峽谷中往天空望去，就如同一線天。圖／彰化市公所提供
彰化市長林世賢多次走訪「一線天」步道，上星期六當場直播遭破壞現況。記者林敬家／攝影
彰化市長林世賢多次走訪「一線天」步道，上星期六當場直播遭破壞現況。記者林敬家／攝影
彰化市長林世賢多次走訪「一線天」步道，發現許多新舊被破壞的痕跡。記者林敬家／攝影
彰化市長林世賢多次走訪「一線天」步道，發現許多新舊被破壞的痕跡。記者林敬家／攝影

網紅 直播 塞車

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