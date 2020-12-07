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宣導八大類場所戴口罩 南投今晚重啟防疫宣導隊

聯合報 / 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣防疫宣導團隊在縣內各大遊樂區、風景區、傳統市場、夜市等，加強宣導消費者佩戴口罩。圖／南投衛生局提供
南投縣防疫宣導團隊在縣內各大遊樂區、風景區、傳統市場、夜市等，加強宣導消費者佩戴口罩。圖／南投衛生局提供

配合中央秋冬專案，南投縣衛生局今天重啟防疫宣導隊，針對8大類場域應佩戴口罩，同時加強取締宣導，將依所屬場所人潮擁擠採重點查核，經勸導不聽者依法處新台幣3000至1萬5000元以下罰鍰。

南投縣衛生局指出，配合中央防疫政策，防疫宣導團隊在縣內各大遊樂區、風景區、傳統市場、夜市等，加強宣導消費者佩戴口罩、食品覆蓋及社交距離宣導，配合在八大類場所（醫療照護機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、宗教場所、娛樂場所及大型活動）佩戴口罩。

今天傍晚起的稽查重點，將著重在民眾進入場域應佩帶口罩，特別針對日月潭、清境、溪頭等觀光景點，以各夜市、傳統市場、黃昏市場，重啟防疫宣導隊，倘民眾未遵守規定將施以勸導，請民眾「立即戴上口罩」或「離開該場域」，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，進行裁罰。

重啟擴大防疫宣導，呼籲民眾秋冬期間要保持社交距離，同時能注重戴口罩、勤洗手、保持社交距離等防疫措施；另，持續宣導及輔導食品業者、從業人員佩戴口罩（飲食期間暫時取下口罩）、管控人流管制、勤洗手、用餐座位應按社交距離區隔、禁止試吃活動及賣熟食飲食的攤位建議食物有遮罩等防疫措施。

南投縣防疫宣導團隊在縣內各大遊樂區、風景區、傳統市場、夜市等，加強宣導消費者佩戴口罩。圖／南投衛生局提供
南投縣防疫宣導團隊在縣內各大遊樂區、風景區、傳統市場、夜市等，加強宣導消費者佩戴口罩。圖／南投衛生局提供
南投縣防疫宣導團隊在縣內各大遊樂區、風景區、傳統市場、夜市等，加強宣導消費者佩戴口罩。圖／南投衛生局提供
南投縣防疫宣導團隊在縣內各大遊樂區、風景區、傳統市場、夜市等，加強宣導消費者佩戴口罩。圖／南投衛生局提供

口罩 社交距離 衛生局

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