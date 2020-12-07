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台中大里德芳路餐廳林立 地方爭取成立美食商圈

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
台中市大里區德芳路一帶近年來發展快速，各式餐廳林立，地方因此積極爭取設置「德芳美食商圈」。圖／民眾提供
台中市大里區德芳路一帶近年來發展快速，各式餐廳林立，地方因此積極爭取設置「德芳美食商圈」。圖／民眾提供

台中市大里區德芳路一帶近年來發展快速，各式餐廳林立，地方因此積極爭取設置「德芳美食商圈」，並在日前協調會中推舉魏益川里長擔任籌組召集人，辦理店家意願調查，希望打造成為大里的「美食街」。

市議員李天生也在議會提案指出，德芳路鄰近台74號及中投快速道路，進出交通、停車方便，具有發展潛力，近年來吸引赤鬼、品田牧場、烤狀猿、森燒肉、菊園日本料理、韓式餐館、樹太老、十二鍋等知名餐廳進駐，生意鼎盛，希望設置「德芳美食商圈」，帶動地方進一步發展。

魏益川說，德芳路交通方便，租金較低，不少公益路餐廳紛紛轉進前來展店，已經形成地方特色，不過公共設施不足，缺乏整體規劃及大型行銷活動，如果設置商圈，可以爭取修建人行步道、裝置藝術、街頭意象、演奏區及打卡景點等設施，打造成為大里的美食街。

據大里區公所實地調查，德芳路至德芳路二段（台74號快速道路大元交流道至爽文路口）計有59家餐廳，從傳統的爌肉飯到鍋物、海鮮料理、港式飲茶、日本懷石料理、壽喜燒及韓式料理，不僅是大里主題餐廳進駐最多地區，也是大里美食餐廳的一級戰區，具有成立美食商圈的潛力。

市府經發局日前邀集地方人士協商，出席里長們都表示支持。但經發局說，籌備商圈需要30人以上提出申請，並依規定召開發起人、會員大會等會議，並訂定組織章程、籌組管理委員會，經市府核定後開始運作，經發局同時將委請專業團隊從旁輔導協助促成。

台中市大里區德芳路一帶近年來發展快速，各式餐廳林立，地方因此積極爭取設置「德芳美食商圈」。圖／民眾提供
台中市大里區德芳路一帶近年來發展快速，各式餐廳林立，地方因此積極爭取設置「德芳美食商圈」。圖／民眾提供

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