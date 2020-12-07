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獲選十大伴手禮 臻品植萃希望一同嘉惠中彰苗農民

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
「臻品植萃」的聖誕新希望禮盒不但把養生日常化，也利用這些植物的銷售，帶動農民的收益，並因產品製作環保、巧思，昨天獲選台中十大伴手禮。圖／陳勇利提供
「臻品植萃」的聖誕新希望禮盒不但把養生日常化，也利用這些植物的銷售，帶動農民的收益，並因產品製作環保、巧思，昨天獲選台中十大伴手禮。圖／陳勇利提供

中醫師陳勇利利用國內外具藥養生效用植物製作成茶包，並開創出「臻品植萃」品牌行銷各地，不但把養生日常化，也利用這些植物的銷售，帶動農民的收益，並因產品製作環保、巧思，昨天獲選台中十大伴手禮。

事實上，臻品植萃的商品今年已連獲比利時「世界品質評鑑大賞」金獎和德國iF健康美容類產品的包裝設計金獎肯定，但即使如此，在實際銷售面，消費者知道的仍不多，這次的獲選，陳勇利今天說，十分希望能帶來實質的購物力。

陳勇利具中西醫資格，同時有醫學博士學位，他擔任中醫師25年，持績鑽研植物的效用，除了對中藥草專精，對國外常用於保健的花草也有研究，兩年前就以中醫「君臣佐使」的複方精神，把不同功效的中西方花草組合成茶包，開創出花茶養生事業，為他的人生開拓出不同的境界。

陳勇利這次參展的「聖誕新希望禮盒」，裡面裝著他以中藥草和西方花草綜合製作、用於養生的茶和香皂。而且，當盒內的商品用完之後，外盒的紙包裝只要澆水就可以發芽、開花，具有環保概念和巧思，因此獲得今年的德國iF健康美容類產品的包裝設計金獎。

至於這樣的包裝，則是利用了南投埔里使用過後的甘蔗渣和茭白筍外皮製作的紙來製成紙盒；為了改善紙盒的氣味，他還添加了薰衣草的種子，讓盒子散發出不凡的氣味，並申請得專利。

他說，這一來不但解決了甘蔗渣和茭白筍廢棄物的問題，收到禮物的人看見盒子澆了水還能發芽成為盆景，又能感受到送禮者的第二份心意，豈不樂哉。

另外，臻品植萃的花草茶商品使用了苗栗銅鑼的菊花、公館的紅棗、彰化花壇的茉莉花，在今年新冠疫情造成農民收益受到衝擊下，他更希望這項商品能成為消費者過年時選購禮品時的選項，間接也帶動農民的收益。

「臻品植萃」昨天獲選台中十大伴手禮，陳勇利與市長盧秀燕合影。圖／陳勇利提供
「臻品植萃」昨天獲選台中十大伴手禮，陳勇利與市長盧秀燕合影。圖／陳勇利提供
「臻品植萃」商品不但把養生日常化，也利用這些植物的銷售，帶動農民的收益，並因產品製作環保、巧思，昨天獲選台中十大伴手禮。圖／陳勇利提供
「臻品植萃」商品不但把養生日常化，也利用這些植物的銷售，帶動農民的收益，並因產品製作環保、巧思，昨天獲選台中十大伴手禮。圖／陳勇利提供
中醫師陳勇利利用國內外具藥養生效用植物製作成茶包，並開創出「臻品植萃」品牌行銷各地，不但把養生日常化，也利用這些植物的銷售，帶動農民的收益，並因產品製作環保、巧思，昨天獲選台中十大伴手禮。圖／陳勇利提供
中醫師陳勇利利用國內外具藥養生效用植物製作成茶包，並開創出「臻品植萃」品牌行銷各地，不但把養生日常化，也利用這些植物的銷售，帶動農民的收益，並因產品製作環保、巧思，昨天獲選台中十大伴手禮。圖／陳勇利提供

農民 中醫 中藥

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