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設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

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設計圖曝光！南投天空之星景觀塔2022年6月完工

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣政府將在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，最慢2022年6月就能完工。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，最慢2022年6月就能完工。圖／南投縣政府提供

南投縣政府將斥資3億元在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，設計草圖近期出爐，其塔體高度達58公尺，可透過雙螺旋狀樓梯或電梯通往頂樓觀景平台，登上景觀台後可360度眺望中彰投三地美景，最慢2022年6月就能完工。

為活絡名間鄉觀光，縣府4年前計畫在松柏嶺受天宮附近興建號稱「全台最長的天空步道」，礙於地方意見兩極，且中央不再補助興設空中步道，轉規劃打造高空景觀塔，編列3億元預算，並在今年全力推動完成都市計畫變更及發包設計。

縣府觀光處指出，該「天空之星」高空景觀塔興建基地規劃在八卦山南端海拔約500公尺處，與彰化縣二水鄉相鄰，占地面積約5398平方公尺，涵蓋塔頂光球高度達58公尺，規劃設有景觀平台、電梯、大廳、商店街及停車場等空間。

而「天空之星」景觀塔設計草圖近期出爐，可看出塔頂為大型球體光電裝置藝術，入夜點燈後璀璨亮麗，塔體外側有雙螺旋狀通道，未來遊客可沿著該通道樓梯走上塔頂的景觀平台，在平台上能360度遠眺南投、彰化及台中三地的日夜景致。

觀光處觀光開發科表示，「天空之星」外觀已拍板定案，但空間細部規劃及設施仍在調整中，也與建築師密集討論確認施作工法，盼縮短作業時間，讓該景觀塔盡快啟用見客，預計明年元月發包動工後爭取最快1年，最慢1.5年時間內完工。

而「天空之星」高空景觀塔最慢能在2022年6月就能完工，觀光處表示，未來會比照各國觀景塔酌收門票或清潔維護費，但收費機制及接駁方式也還在討論中，開放後將成南投新地標，也會是中台灣賞夜景的最佳地點，可望帶動當地觀光。

南投縣政府將在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，最慢2022年6月完工。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，最慢2022年6月完工。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，將可遠眺中彰投三地景致。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，將可遠眺中彰投三地景致。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，設計草圖近期出爐。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，設計草圖近期出爐。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，將可遠眺中彰投三地景致。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，將可遠眺中彰投三地景致。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，最慢2022年6月完工。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，最慢2022年6月完工。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，將可遠眺中彰投三地景致。圖／南投縣政府提供
南投縣政府將在名間鄉松柏嶺打造「天空之星」高空景觀塔，將可遠眺中彰投三地景致。圖／南投縣政府提供

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