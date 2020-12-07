85歲阿嬤回診突臉斜無法說話 惡性半球性腦梗塞被救回

苗栗一名85歲阿嬤日前正等著兒子帶她回診追蹤心血管慢性病時，突然臉部歪斜、無法說話，家人急送她到台中大甲光田綜合醫院急救，醫師發現阿嬤內頸動脈完全栓塞，造成惡性半球性腦梗塞，死亡率高達80%，緊急給予靜脈血栓溶解劑並且緊急執行動脈取栓治療，取出塞在頸動脈的3公分血塊，阿嬤在昏迷5小時後清醒，隔天可說話，及時發現被救回。

曾姓姓阿嬤家人說，他們平常透過網路資訊、報章雜誌知道腦中風是腦部血管堵塞或破裂造成，但從沒聽過「脖子也會中風，而且比腦中風更嚴重」，直到醫師透過腦血管電腦斷層檢查說明才第一次認識頸動脈栓塞。

家人說，當時透過醫師說明見到阿嬤的頸動脈遭血栓100%堵死，心臟打出新鮮的血液無法送達大腦，導致腦部大範圍缺血命在旦夕，全家都慌了手腳，幸好醫師們快速應變搶救，阿嬤很快就恢復，第二天已從加護病房轉到普通病房，不到1周就可以拿拐杖走路、和家人對談。

光田綜合醫院神經內科醫師吳鈺慈指出，衛福部統計每年超過3萬國人中風，近1/3患者為此喪命，逾1/2的病人因而失能，其中超過8成的中風屬於缺血性腦中風。近來氣候變化轉涼，氣溫變化正是心血管疾病的好發期，除了慢性病人要特別留意外，也提醒民眾要隨時補充水分，避免血液濃稠也會增加堵塞危險；若不幸發生急性栓塞一定要把握黃金搶救時間，在病發3小時內注射靜脈血栓溶解劑；發病後6小時內進行動脈取栓(IAT)搶救。

光田醫院醫療副院長暨神經放射科醫師嚴寶勝表示，動脈取栓是把導管從鼠蹊部進入股動脈後，順著動脈致血栓堵塞處以抽吸或支架拉栓的方式，把血栓清出恢復血流的介入性治療，術中有風險，仰賴醫師經驗和技術，且非所有中風病人都適用，患者必須經醫師評估後採取此侵入式治療，有1/3的機率能夠挽回嚴重的缺血性中風生命且恢復自主生活。