聽新聞
test
0:00 / 0:00
彰化員林鐵道地景圖出爐 鐵路撲克牌找回高架前的鐵道回憶
彰化縣員林鐵路自從高架化後，火車行駛平面鐵路的生活記憶從此消失，員永村社區大學鐵道社講師邱美都召集學員組成「員永村鐵道尋蹤社」，踏查比對老照片，製作的員林鐵道地景圖出爐，透過圖片串連讓員林人再次回味早期員林鐵道風情。
也是鐵道迷的文史工作者邱美都說，員林鐵路段自從2014年11月高架後，許多平面鐵道地景不復見，為了找回1905年就通車的員林平面鐵道記憶，她召集15名學員組成「員永村鐵道尋蹤社」，經過2個月的討論研究製作成員林鐵道地景圖。
邱美都說，1995年起她每天載孩子行經靜修平交道上下班，2003年得知員林鐵道將拆除高架化，心中感到不捨，就加入搶救鐵路穀倉文教推廣行列，帶學生走訪員林鐵道，2005年與老公楊銘欽拍攝員林鐵道系列照片，並撰寫紀錄獲磺溪文學獎，還指導學生架設網界博覽會榮獲國際白金獎。
員林鐵路高架化迄今僅6年，邱美都卻發現鄉親多半忘記員林鐵道的古早味，尤其很多小朋友更是完全不知，讓她不勝唏噓。而在員永村社區大學汪銘源校長支持下，讓她規畫地方特色專案課程，現在也印製「員林平面鐵道示意圖」。
邱美都找出楊銘欽昔日拍攝的30張地景老照片，繪製完成高架前互動式「員林平面鐵道示意圖」，還製作鐵路撲克牌，也讓社大成員已在桌遊中開心找回鐵道記憶，也為員林留下珍貴記錄。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言