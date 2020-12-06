彰化員林鐵道地景圖出爐 鐵路撲克牌找回高架前的鐵道回憶

彰化縣員林鐵路自從高架化後，火車行駛平面鐵路的生活記憶從此消失，員永村社區大學鐵道社講師邱美都召集學員組成「員永村鐵道尋蹤社」，踏查比對老照片，製作的員林鐵道地景圖出爐，透過圖片串連讓員林人再次回味早期員林鐵道風情。

也是鐵道迷的文史工作者邱美都說，員林鐵路段自從2014年11月高架後，許多平面鐵道地景不復見，為了找回1905年就通車的員林平面鐵道記憶，她召集15名學員組成「員永村鐵道尋蹤社」，經過2個月的討論研究製作成員林鐵道地景圖。

邱美都說，1995年起她每天載孩子行經靜修平交道上下班，2003年得知員林鐵道將拆除高架化，心中感到不捨，就加入搶救鐵路穀倉文教推廣行列，帶學生走訪員林鐵道，2005年與老公楊銘欽拍攝員林鐵道系列照片，並撰寫紀錄獲磺溪文學獎，還指導學生架設網界博覽會榮獲國際白金獎。

員林鐵路高架化迄今僅6年，邱美都卻發現鄉親多半忘記員林鐵道的古早味，尤其很多小朋友更是完全不知，讓她不勝唏噓。而在員永村社區大學汪銘源校長支持下，讓她規畫地方特色專案課程，現在也印製「員林平面鐵道示意圖」。