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今年台中十大伴手禮出爐 陳允寶泉拿下三冠王

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
陳允寶泉成為本屆台中十大伴手禮選拔的最大贏家。記者陳秋雲/攝影
陳允寶泉成為本屆台中十大伴手禮選拔的最大贏家。記者陳秋雲/攝影

第12屆台中市十大伴手禮首獎名單今晩揭曉，陳允寶泉食品公司除列十大伴手禮，還拿下網路人氣獎及金口碑獎，成為本屆大贏家。市長盧秀燕表示，台中是有名的糕餅故鄉，每年十大伴手禮，可說是品質保證，節慶送禮最佳指南。

工策會指出，今年十大伴手禮，歐客佬精品咖啡、丰丹嚴選本舖、陳允寶泉食品公司、豬寶妹手感烘焙坊、DAY BY DAY、法布甜健康伴手禮、小林煎餅公司、芋樂大世界農產品公司、沁木手作工作室、臻品植萃獲得。

歐客佬精品咖啡、豬寶妹手感烘焙坊拿下現場人氣奬。陳允寶泉食品公司、丰丹嚴選本舖、法布甜健康伴手禮獲得網路人氣獎。金口碑獎則由陳允寶泉食品公司抱走。另依據票選結果，總分最高前50名的廠商獲頒好禮標章。

今年台中市十大伴手禮，10家廠商與市長盧秀燕合影。記者陳秋雲/攝影
今年台中市十大伴手禮，10家廠商與市長盧秀燕合影。記者陳秋雲/攝影

伴手禮 台中市

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