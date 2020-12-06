今年台中十大伴手禮出爐 陳允寶泉拿下三冠王

第12屆台中市十大伴手禮首獎名單今晩揭曉，陳允寶泉食品公司除列十大伴手禮，還拿下網路人氣獎及金口碑獎，成為本屆大贏家。市長盧秀燕表示，台中是有名的糕餅故鄉，每年十大伴手禮，可說是品質保證，節慶送禮最佳指南。

工策會指出，今年十大伴手禮，歐客佬精品咖啡、丰丹嚴選本舖、陳允寶泉食品公司、豬寶妹手感烘焙坊、DAY BY DAY、法布甜健康伴手禮、小林煎餅公司、芋樂大世界農產品公司、沁木手作工作室、臻品植萃獲得。