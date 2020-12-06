找回吃米的人 彰化竹塘農會創意米食產品開發大家味蕾

彰化縣竹塘鄉農會12月5、6日一連兩天在農會廣場舉辦「竹塘魅力米鄉 找回吃米的人」產業文化活動，彰化縣長王惠美說，吃米的人越來越少，為了讓大家喜歡吃米，竹塘鄉農會從去年就開始做餐包、開發黑芝麻蔬菜米鼓棒等，透過加工讓米食產品更多樣化，也能讓鄉親能吃的更有營養。

竹塘鄉農會推廣竹塘飄香米及目前盛產的高麗菜等農特產品，今天也與台中區農業改良場簽訂「竹塘飄香米-台中194號」技術授權續約儀式，彰化縣長王惠美與會見證，竹塘農會理事長莊焜勝、常務監事陳森麟、總幹事詹光信等各界貴賓與會，也由縣長頒贈「農民楷模」匾額予榮獲全國模範農民李美玲。

王惠美讚許竹塘鄉農會都開發米食品的用心，去年起開始做餐包、飄香乳酪，今年又以「生活化、時尚化、多元化、方便化」四化概念發明花生達克瓦茲、義式比斯考堤、黑芝麻蔬菜米鼓棒、飄香烘焙茶等四樣產品，透過加工讓米食產品更多樣化。

竹塘鄉農會總幹事詹光信說，農會此次推出竹塘米達克瓦茲等四種新產品，品嘗的民眾都發給問卷調查，完成問卷贈送「竹塘歐米雅給館」抵用券，作為農會日後新產品上市重要參考。三年前竹塘鄉農會就與台中區農業改良場簽署「竹塘飄香米-台中194號」技術授權，為了提升竹塘米的競爭力，及維持竹塘飄香米的高品質，因此繼續與台中區農業改良場簽署續約，希望將最好米食帶給全國鄉親。