台中市太平育賢一期社宅入住 市長：絕對有好宅

台中市政府興建的太平育賢一期好宅今舉行入住典禮，市長盧秀燕到場恭喜大家入新厝，並表示市府大力推動社會住宅，任內將完工與開工5千戶，提供市民宜居好宅。

育賢一期底層樓設計挑高共享空間，搭配日照中心、托育設施、社區服務站等社福建設，建構社會服務網絡。

盧秀燕表示，育賢好宅歷經前市長胡志強規劃、前市長林佳龍開工，她上任後繼續興建，歷經近10年時間、花費近9億，今年終於興建完工 。

她說，育賢好宅一樓為開放空間，供居民、附近鄰里互相交流，還有社福設施進駐、服務長輩的日照中心、照顧小朋友的托幼機構等，滿足居民需求，另市府力推公幼公托倍增計畫，0至6歲都有補助，民眾可到區公所登記申請。

盧秀燕強調，育賢一期社會住宅是好宅，雖不是豪宅，但它有日照中心、托育機構等設備齊全，這不是豪宅所有的，而且該地也是台中熱門區域，生活機能會越來越方便，祝福住戶生活快樂。

住宅處表示，台中社會住宅展現居住正義，太平育賢一期好宅將地面層空間開放給鄰里，提供社會住宅及周邊居民豐富的公共場域，居民可在錯落的公共場域中與其他住民互動交流，產生社區認同感及生活安全感。